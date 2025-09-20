Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus non sarebbe interessata a offerte per Kenan Yildiz che siano attorno ai 60 o ai 70 milioni di euro: per convincere il club bianconero a cedere il suo gioiello, ce ne vorrebbero infatti almeno 100.

Schira. 'Per 60 o 70 milioni di euro Comolli neanche si siede per trattare per Yildiz, ce ne vogliono più di 100'

Le giocate di Kenan Yildiz stanno facendo il giro del mondo ed è normale che alcuni top club abbiano messo gli occhi addosso al talento della Juventus.

Il giornalista Nicolò Schira su Youtube ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro del classe 2005: "Il ragazzo piace in Premier League: il Chelsea ha chiesto informazioni, cosi come l'Arsenal e il Liverpool, che poi però è andato su Wirtz ma Comolli per 60 o 70 milioni neanche si siede a trattare.

Per Yildiz se ne parla dai 100 milioni in su ma per la Juve non ha prezzo, nel senso che per fare cambiare idea alla dirigenza bianconera deve proprio arrivare un'offerta di quelle fantasmagoriche e deve essere poi il giocatore a dire 'Voglio andare via', cosa che Yildiz non sta facendo. La Juve sta lavorando con il turco al suo rinnovo sino al 2030 con possibile opzione per il 2031, come ho già accennato un mesetto fa"

Schira ha proseguito: "Probabilmente le cifre del rinnovo saranno anche più alte di quelle che inizialmente il club piemontese pensava di mettere sul piatto. Si parla infatti di una base fissa che sarà attorno ai 4/4,2 con bonus per scollinare i 5 milioni, quindi praticamente il triplo rispetto al milione e mezzo più premi che oggi guadagna Yildiz.

Soldi meritati visto che sta dimostrando di essere dopo Yamal l'under 21 più forte che c'è in Europa come attaccante, quindi è giusto anche che vada a percepire di conseguenza. Yamal già guadagna 9 milioni, ovviamente la Juve è in Italia dove c'è qualche soldo in meno, magari non gli daranno 7-8 milioni, ma 4-5, secondo me, li merita tutti. Lo sa anche la Juve che vuole blindarlo, accontentarlo, soddisfarlo per evitare che possa avere le tentazioni della Premier. Peraltro già negli ultimi anni la Juve ha detto no a diversi club come il Borussia Dortmund, Arsenal e altre società".

Juve, si accende la discussione sul web in merito al rinnovo di Yildiz: 'Chiederà di essere il più pagato'

Le parole di Schira, specie quelle sul rinnovo di Yildiz, hanno acceso la discussione sul web: "Secondo me ad Yildiz va rinnovato a 4 milioni netti più 1/2 dì bonus, ma soprattutto il contratto andrà rivisto ogni anno", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Secondo me Yildiz, sapendo che è l’uomo immagine e che la società lo vuole al centro del progetto, se fa una buona stagione e un buon mondiale altro che firma a 4 o 4 e mezzo. Come minimo chiede di essere il più pagato della rosa e quindi 8/9 milioni netti. Basta con queste favole che è juventino".