La Juventus ha dato un chiaro segnale di programmazione al proprio futuro, potenziando in maniera evidente il reparto offensivo. Gli arrivi di Edon Zhegrova e Lois Openda vanno ad arricchire un settore che negli ultimi anni aveva latitato in termini di ricambi.

Dopo aver sostanzialmente sistemato il proprio attacco, adesso lo sguardo della società si sposta sul cuore del gioco: il centrocampo. È qui che la Juventus sa di dover compiere l’ultimo, vero salto di qualità per tornare ad essere competitiva a livello europeo. L’idea che circola alla Continassa è chiara: per la stagione 2026/27 tutti gli sforzi economici saranno concentrati sull’acquisto di un centrocampista di livello internazionale.

In questo contesto, il nome che torna con insistenza è quello di Sandro Tonali.

Juve, un nome che circola alla Continassa ormai da anni

L’ex Milan, oggi al Newcastle, è considerato un obiettivo prioritario. Già in passato i bianconeri avevano sondato il terreno, sia nella sessione estiva appena conclusa che in quella precedente. Ogni volta, però, la trattativa si era arenata davanti alle cifre. Tonali è valutato circa 90 milioni di euro dal club inglese, una richiesta che rende ogni approccio estremamente complicato.

Eppure, il mediano resta un vero e proprio pallino per la Juventus. A Torino credono che il suo arrivo potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa. Tonali, con la sua capacità di unire visione di gioco, aggressività e duttilità tattica, incarnerebbe quel profilo ideale che la squadra non riesce a trovare da anni.

Un regista moderno, italiano e ancora giovane, in grado di diventare il faro del centrocampo bianconero per il prossimo decennio.

Un problema non solo di cartellino

Oltre al cartellino, c’è un altro ostacolo non da poco: l’ingaggio. Al Newcastle, Tonali percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, che la Juventus finora ha fatto fatica a immaginare di poter inserire nel proprio monte stipendi. Tuttavia, i prossimi movimenti di mercato potrebbero cambiare lo scenario. Con le possibili partenze di Dusan Vlahovic e Arthur, la società libererebbe due stipendi molto onerosi, creando quello spazio salariale necessario per affondare il colpo.

Il piano della Juventus appare quindi già tracciato: costruire una squadra solida, con giovani di talento in attacco, per poi concentrare tutte le risorse nella caccia al grande colpo di centrocampo.