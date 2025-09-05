Nelle scorse ore l'ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni de Il Bianconero, tuonando contro il caso Calciopoli e definendo una pagliacciata lo scandalo che colpì la Juventus nel 2006. Tacchinardi ha poi parlato della squadra attuale di Tudor e delle sue potenzialità.

Tacchinardi: 'Calciopoli è stata una pagliacciata, mi sarei rifiutato di andare in Serie B'

L'ex calciatore Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni de Il Bianconero e commentando le recenti parole di Carraro, che alla Gazzetta ha sottolineato come lo scudetto del 2005/26 revocato alla Juve non sarebbe dovuto essere stato assegnato all'Inter, ha detto: "Ora e a distanza di tanti anni è facile parlare e dire certe cose.

Io onestamente fossi stato nei dirigenti della vecchia signora mi sarei rifiutato di andare in Serie B, cioè non mi sarei presentato all'inizio del campionato. Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se davvero si fossero sottratti a quello che poi è successo. Se adesso ci dicono che il tricolore non doveva essere assegnato ai nerazzurri ci conferma quanto Calciopoli sia stata tutta una pagliacciata, solo una pagliacciata. Voglio vedere dove va il calcio italiano senza la Juventus".

Tacchinardi, tornando poi ad argomenti più attuali, ha parlato della Juventus di Tudor: "Quando sono andata a vederla nell'amichevole con l'Atalanta ho subito pensato che questo gruppo aveva del potenziale. Mi sono esposto negli scorsi giorni in tal senso e sono convinto che anche nella partita con il Genoa si sia vista la coesione della squadra.

Ovviamente manca qualcosa a questo organico e faccio riferimento a un bel centrocampista, però ho visto una formazione che lotta e soffre insieme, vincendo le partite attaccando e dando tutto. Inoltre, sto percependo un ambiente unito e compatto e una società ben amalgamata, tutti ingredienti che mi riportano alla mia Juventus, quella che vinceva".

Tacchinardi ha concluso: "Non so come andrà a finire la stagione ma secondo me Tudor sta facendo entrare nella testa dei calciatori quello spirito di rivalsa che avevamo noi. Come faccio a saperlo? Nella gara col Genoa ho visto Nico Gonzalez, uno che già sapeva di dover lasciare Torino per andare all'Atletico, pronto a immolarsi per la causa bianconera.

Questo vuol dire che c'è una grande compattezza nel gruppo".

Juve, i tifosi commentano le parole di Tacchinardi: 'Qualcuno ci deve dire perché non difesero'

Le parole di Tacchinardi hanno scatenato il popolo del web bianconero: "Bisogna ricordare che la società Juventus ha deciso di non difendersi e qualcuno dovrebbe spiegare il perché, dato che i presupposti per evitare tutto quel che è successo c'erano ed erano validi" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se ci fate caso quando la Juventus apre un ciclo vincente fanno uscire sempre qualcosa per toglierla di mezzo. Come dopo nove anni di successi hanno trovato un modo di distruggerla con quelle plusvalenze. Perché agli altri non fanno lo stesso trattamento?".