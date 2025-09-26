Secondo quanto scritto dal giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, la Juventus chiuderà il bilancio del 2024/25 con un passivo di 400 milioni di euro. Una cifra che, stando a quanto sottolineato da Ziliani, può costare al club bianconero delle multe a giugno.

Ziliani punge: 'I bianconeri vanno verso i 400 milioni di euro di perdite nel triennio contro i 60 consentiti'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale analizza la situazione economica della Juventus: "Oggi il club bianconero approva il bilancio 24-25 ancora in rosso: si va verso i 400 milioni di perdite nel triennio contro un massimo di 60 consentiti.

Ci sarà un giornalista che ne chiederà conto? Come sempre no e il conclamato sgarro alle regole UEFA verrà nascosto sotto il tappeto: così quando a giugno l'UEFA controllerà i conti dei club europei, Madama si troverà di nuovo a rischio sanzioni".

Ziliani ha poi sollevato un interrogativo che, a suo avviso, tutti gli addetti ai lavori del calcio dovrebbero porsi. Il giornalista ha sottolineato come, secondo le indiscrezioni, il bilancio si sia chiuso con una perdita di circa 50 milioni di euro, che va a sommarsi a quelle già registrate nelle stagioni precedenti: 239,3 milioni nel 2021-22, 123,7 milioni nel 2022-23 e 199,2 milioni nel 2023-24. Un passivo complessivo che, con l’ultimo esercizio, raggiungerebbe la cifra vicina ai 612 milioni di euro.

Ziliani ha posto l’accento su un punto cruciale: come possa la Juventus pensare di superare senza conseguenze l’esame del Fair Play Finanziario UEFA previsto per giugno 2026. Una delle tre nuove regole introdotte dall’organo europeo nel 2022, infatti, stabilisce che un club non possa registrare perdite superiori ai 60 milioni complessivi nell’arco di un triennio. I numeri, secondo l’analisi di Ziliani, parlano chiaro: negli ultimi due esercizi la Juventus ha accumulato un deficit di 322,9 milioni, cifra destinata ad avvicinarsi ai 400 milioni con l’approvazione del bilancio appena ratificato. A fronte del limite imposto dall’UEFA, pari a 60 milioni, la società bianconera avrebbe dunque sforato in maniera macroscopica le disposizioni.

Per questo, il giornalista ha evidenziato come sia inevitabile porsi domande sulla posizione del club e sulle strategie che i dirigenti juventini intendono adottare per giustificare una simile discrepanza rispetto alle regole fissate dall’organo calcistico europeo.

I tifosi commentano le parole di Ziliani: 'Anche questa volta la passeranno liscia'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione sul web: "I giornali sono loro, quindi non c’è il rischio della domanda Paolo. L’Italia npn è credibile in nessun campo", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Passeranno indenni anche da questo e lo sappiamo tutti che sarà così! Come faranno ? Come hanno sempre fatto".