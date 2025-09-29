Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come un altro passo falso della Juventus potrebbe portare alcuni tifosi sul web a chiedere a gran voce l'esonero di Igor Tudor. Un fatto inaccettabile per Zuliani, vista la stagione agli albori e i risultati ottenuti dal club finora.

Zuliani: 'Ci manca solo un altro piccolo tassello e ricominceremo a leggere gli hashtag Tudor out'

Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alle tante critiche che sta già ricevendo il tecnico della Juventus Igor Tudor: "Ho letto tantissimi messaggi in questi giorni di tifosi che stanno secondo me trascendendo.

Si passa sui social dal dire che il croato non mangerà il panettone e che deve essere cambiato quanto prima, al sottolineare come questa squadra sia da sesto posto in classifica. Io credo che nella vita si possa criticare ma restando analitici, però essere cosi tranchant no. Siamo molto vicino a leggere gli hashtag Tudor out, ci vuole solo un altro piccolo tassello e arriveranno. Io invece predico calma: non paragoniamo infatti i pareggi di quest'anno con quelli fatti l'annata precedente con Motta, dove arrivarono solo 0-0 tristissimi e senza emozioni. Qua invece siamo reduci da un 4-4 roboante e dalla partita con l'Hellas Verona che ha avuto più di un episodio arbitrale controverso".

Zuliani ha proseguito: "Contro l'Atalanta poi, i numeri parlano di una gara che non ha certo visto gli ospiti dominare, ma anzi di una Juventus che nella prima mezz'ora si è imposta in maniera imponente.

Abbiamo messo nella propria metà campo la formazione di Juric e poi abbiamo beccato un gol da fessi. Certo, il secondo tempo è stato disputato male e quindi ci sta che qualcuno possa essere sfiduciato. Quello che non sopporto è il pessimismo prevenuto nell'attesa che le cose vadano male per poter gridare ai quattro venti le proprie ragioni. Chi ha preso di mira Tudor ora sta solo aspettando che il croato faccia un passo falso per criticarlo. Non possiamo essere alla quinta giornata e sentire già gente che invoca al cambio di allenatore".

La risposta dei tifosi a Zuliani: 'Bisogna avere calma, perché questa squadra ha tante attenuanti'

Le parole di Zuliani hanno acceso la discussione sul web: "Bisogna avere un po' più di calma perché ci sarebbero delle attenuanti per la condizione della squadra.

Ricordiamo che a causa del mondiale per club, la squadra non ha potuto ne riposare, ne fare una preparazione estiva adeguata" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Cari tifosi, mettiamo subito le carte in tavola, e se dite che la Juve deve vincere tutte le partite, io mi metto in disparte e ascolto, altrimenti consideriamo tutto, non solo le cose che non vanno. Equilibrio".