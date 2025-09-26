Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Claudio Zuliani, il tecnico della Juventus Igor Tudor, nell'ultima conferenza stampa, è sembrato rabbuiato, quasi indolente rispetto alle domande poste dai giornalisti.

Juventus, Zuliani: 'Tudor mi è sembrato rabbuiato in conferenza stampa, quasi dimesso'

Il giornalista Claudio Zuliani ha parlato su YouTube e riferendosi al tecnico della Juventus Igor Tudor ha detto: "In conferenza stampa mi è sembrato quasi dimesso e rabbuiato. Rispondeva a monosillabi alle domande degli astanti, appariva stanco, voleva evitare qualsiasi tipo di discussione e ha troncato le domande sul nascere.

Inoltre, non è tornato sul discorso dell'arbitraggio, perché ha ritenuto di non aver commesso errori nelle sue dichiarazioni e ha preferito mettere un punto sull'argomento, tracciando una linea per andare avanti. Poi ha parlato dei titolari nella gara con l'Atalanta, evidenziando come Conceição abbia un piccolo problema e che quindi sarà da valutare nelle prossime ore. La vera notizia, però, fornita da Tudor in conferenza stampa riguarda Andrea Cambiaso".

Proprio sul classe 2000, Zuliani ha proseguito: "Ha avuto questa evoluzione alternata a una successiva involuzione. Dico questo perché Cambiaso era diventato un giocatore richiestissimo il gennaio scorso, tant’è che il suo procuratore parlò di un’offerta del City da 60 milioni recapitata alla Continassa.

Da quel momento a oggi il calciatore ha iniziato la sua involuzione e allora Tudor risponde su due tematiche dedicate ad Andrea Cambiaso. Dice: 'È un giocatore fortissimo, addirittura potrebbe fare anche il mediano, la mezzala, stare a centrocampo perché ha le qualità per farlo, però deve avere più continuità per dimostrare di essere all’altezza'. Tudor poi ci sbatte in faccia a noi tifosi un’altra realtà, dicendo che se Cambiaso trovasse costanza di rendimento, potrebbe ambire a grandi club come City, Real Madrid o Liverpool. Dicendo così cataloga la Juventus a un rango inferiore rispetto a queste società".

Zuliani ha poi concluso dicendo: "Siccome stiamo facendo un viaggio per tornare a essere una grande squadra, dire che uno dei nostri giocatori potenzialmente più forti possa andare, se lo decidesse lui, al Real, al City o al Liverpool ritengo che sminuisca un po’ quello che è il nostro percorso attuale.

Di strada ne abbiamo ancora parecchia da fare".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Anch’io ho percepito oggi la poca armonia di Tudor'

Le parole di Zuliani hanno trovato il consenso di una larga fetta di pubblico bianconero: "Anch’io ho percepito la poca armonia di Tudor in conferenza. Dispiace sentire quelle parole su Cambiaso, perché per un attimo rimpiccioliscono la nostra storia. Mi ha spaventato la sua espressione alla domanda sul direttore delle performance", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Non vorrei che la società avesse inibito Tudor dopo le sue dichiarazioni, visto l'umore...".