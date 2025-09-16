La vittoria della Juventus contro l’Inter ha avuto un protagonista assoluto: Vasilije Adžić. Il giovane talento montenegrino, con il suo gol decisivo, ha regalato un successo di grande importanza alla squadra bianconera, confermando la crescita esponenziale vissuta negli ultimi mesi sotto la guida di Igor Tudor.

Il suo agente, Igor Gluščević, ha parlato in esclusiva al sito di Gianluca Di Marzio, svelando alcuni retroscena significativi sul futuro e sul percorso di crescita del suo assistito. “Tudor, durante l’estate, ha detto che l’unico giocatore che non voleva si muovesse era Vasilije”.

Una dichiarazione che dimostra come l’allenatore croato abbia avuto le idee precise fin dal suo arrivo sulla panchina della Juventus: Adžić non doveva lasciare Torino.

Le parole dell’agente di Adžić

Gluščević ha poi spiegato che i risultati sul campo non arrivano per caso, ma sono frutto di un lavoro costante e mirato: “È un premio per il grande lavoro svolto negli ultimi mesi”. Il gol di Adžić, dunque, non rappresenta soltanto un episodio fortunato, ma l’esito naturale di allenamenti intensi, di dedizione e di un percorso tecnico impostato con intelligenza dallo staff juventino.

Il procuratore ha inoltre evidenziato quanto Tudor sia stato determinante per la crescita del suo assistito: “Per noi è molto importante, è un allenatore che crede in lui e capisce le sue qualità”.

Parole che certificano il legame speciale nato tra il tecnico croato e il giovane montenegrino, un rapporto costruito sulla fiducia reciproca e sulla convinzione che Adžić possa diventare un punto fermo della Juventus del presente e del futuro.

Lavoro mirato su Adžić

Arrivato a Torino nel 2024, Adžić si è subito messo in mostra con la Next Gen, alternando apparizioni in prima squadra e minuti preziosi nella formazione giovanile. La scorsa stagione è stata una fase di transizione, utile a prendere confidenza con il calcio italiano e con le richieste tattiche di un club di altissimo livello. Con l’arrivo di Tudor, però, la svolta è stata immediata: il nuovo allenatore ha deciso di investire tempo e risorse sul numero 17 bianconero, convinto che le sue doti potessero esplodere se valorizzate nel modo giusto.

Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche il vice allenatore Javorčić, che ha dedicato molte sedute individuali al giovane montenegrino, aiutandolo a crescere sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo mentale. Il risultato si è visto nella sfida contro l’Inter, dove Adžić ha risposto presente in un momento decisivo della partita.

La scelta di mandarlo in campo non è stata casuale. Tudor prepara con cura ogni piano gara, prevedendo le possibili evoluzioni del match sia in caso di vantaggio che di svantaggio. L’ingresso di Adžić era stato programmato, e il talento montenegrino ha saputo ripagare la fiducia nel migliore dei modi, con un gol che ha acceso lo Stadium e regalato tre punti fondamentali alla Juventus.

Il successo contro l’Inter, oltre a consolidare le ambizioni stagionali della Juventus, ha ribadito un concetto chiaro: Vasilije Adžić non è più soltanto una promessa, ma una realtà capace di incidere nei momenti chiave. Con la fiducia di Tudor e dello staff, il futuro sembra essere dalla sua parte.