La quinta giornata di Serie A 2025 vedrà il confronto tra la Juventus e l’Atalanta il 27 settembre alle ore 18 presso l'Allianz Stadium di Torino. Si tratta di uno scontro molto atteso tra due squadre che puntano a un ruolo da protagoniste nel campionato.

Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Miretti (torna alla 6ª giornata), Milik (indef.)

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Musah, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Krstovic

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kolasinac (rientra alla 7ª giornata), Bakker (rientra alla 18ª giornata), Scamacca (da valutare), Scalvini (rientra alla 7ª giornata), Hien (da valutare), Zalewski (rientra alla 7ª giornata)

Tudor ritrova Bremer al centro della difesa e valuta l’impiego di Zhegrova sulla trequarti al posto di Conceiçao, in forte dubbio. In porta leggero vantaggio per Di Gregorio su Perin, mentre David è favorito come riferimento offensivo su Vlahovic.

Juric recupera De Ketelaere, mentre Ederson dovrebbe partire dalla panchina. Da capire se ci sarà spazio per Lookman: il suo eventuale impiego sposterebbe De Roon dalla mediana al pacchetto arretrato.

Quote di Juventus-Atalanta: bianconeri leggermente favoriti

I pronostici della vigilia vedono la Juventus come favorita. William Hill quota la vittoria della Vecchia Signora a 1.85, mentre il pareggio è quotato a 3.40 e il successo dell'Atalanta a 3.90. Anche Bet365 offre quote simili: 1.90 per la vittoria bianconera, 3.60 per il pareggio e 3.90 per una vittoria bergamasca, confermando l'aria di grande equilibrio intorno alla sfida.

Le prestazioni dei giocatori chiave: un confronto interessante

La Juventus si presenta con pilastri fondamentali nella sua rosa, pronti a spiccare anche in questo appuntamento delicato.

Michele Di Gregorio, in porta, ha mostrato solidità, mentre in difesa Andrea Cambiaso ha registrato un’interessante performance con 113 passaggi all'attivo e una media voto di 7.1. Ancora in difesa, Lloyd Kelly si è distinto: in soli quattro match, ha accumulato 9 tackle riusciti.

Nel cuore del gioco, Khéphren Thuram ha segnato un gol in quattro presenze, dimostrando di essere un tassello essenziale nel centrocampo bianconero, sorretto anche dalla presenza di Manuel Locatelli, con un voto medio di 7.35. Ma in attacco, è Dušan Vlahović a catalizzare le aspettative: 2 gol segnati finora e un’efficace presenza offensiva nonostante sia partito due volte dalla panchina.

Dall’altro lato, l’Atalanta non si presenta certo in tono minore.

Marco Carnesecchi, il portiere dei bergamaschi, ha dimostrato grande affidabilità con 11 parate in sole 4 partite, mantenendo il proprio rating ad un impressionante 7.5. In fase offensiva, occhi puntati su Charles De Ketelaere, che vanta già 2 gol in 3 match, con un’impressionante media valutativa di 8.17, mostrando di essere in uno stato di forma smagliante.