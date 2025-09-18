L’inizio di stagione di Dusan Vlahovic con la Juventus è stato particolarmente positivo, tanto da riaccendere immediatamente le voci su un possibile rinnovo contrattuale. L’attaccante serbo ha mostrato grande continuità e una forma fisica invidiabile, caratteristiche che inevitabilmente alimentano le speculazioni sul suo futuro in bianconero. Tuttavia, nonostante i segnali incoraggianti sul campo, il fronte del rinnovo appare tutt’altro che semplice.

Gianni Balzarini, esperto di calciomercato, ha commentato la situazione sul suo canale YouTube, sottolineando le difficoltà che potrebbero frapporsi tra le parti: “È difficile poter ipotizzare un rinnovo a delle condizioni che Vlahovic a questo punto potrebbe dettare a suo piacimento”.

Le parole del giornalista evidenziano come il potere contrattuale dell’attaccante, in caso di ulteriore conferma di rendimento, potrebbe aumentare sensibilmente. Con il contratto in scadenza a giugno, Vlahovic potrebbe trovarsi in una posizione tale da poter richiedere un ingaggio ancora più alto rispetto a quello attuale, complicando ulteriormente le trattative con la Juventus.

Le parole di Balzarini

Balzarini ha anche ricordato che la volontà di cedere Vlahovic non sarebbe partita dall’attaccante, bensì dalla società: “La sensazione è che effettivamente non sia stato Vlahovic a volersene andare via dalla Juve, ma sia stata la Juve a voler rinunciare a lui”. Questo dettaglio fa capire come il rapporto tra le due parti non sia stato sempre lineare e che eventuali negoziazioni future potrebbero richiedere tempi lunghi e compromessi importanti.

Nonostante le difficoltà, ogni scenario resta aperto e nulla è da escludere. Il giornalista ha infatti ipotizzato anche un possibile incontro futuro per discutere del rinnovo: “Quindi non mi stupirei nemmeno se un giorno le due parti dovessero incontrarsi e provare a ragionarci”.

Le soluzioni offensive verso il Verona

In attesa di capire quale sarà il proprio futuro contrattuale, il serbo si concentra esclusivamente sul campo e sulla prestazione della sua squadra. La prossima gara, in programma contro il Verona, vedrà probabilmente Vlahovic titolare sabato 20 settembre. Tuttavia, resta aperta la questione di chi sarà il suo partner d’attacco. Le opzioni a disposizione di Igor Tudor non mancano: una possibile soluzione è l’impiego di Conceicao insieme a Vlahovic e Yildiz. Mentre se il numero 10 bianconero dovesse riposare, a quel punto potrebbe essere inserito Openda.