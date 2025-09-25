La Juventus ha vissuto una settimana intensa e carica di tensioni dopo le polemiche arbitrali seguite alla partita contro il Verona. Gli episodi contestati hanno acceso il dibattito, con i tifosi bianconeri che si sono sentiti penalizzati, mentre quelli delle altre squadre non hanno perso occasione per lanciare critiche. In questo contesto è intervenuto Gianni Balzarini, giornalista e volto noto del mondo juventino, che sul suo canale YouTube ha preso posizione difendendo la Juve da quelle che a suo avviso sono accuse ingiustificate.

Balzarini ha spiegato con chiarezza il suo punto di vista, sottolineando come la Juventus sia da sempre oggetto di attenzioni particolari, nel bene e soprattutto nel male: “Perché la Juve è sempre stata il bersaglio di tutti, nel bene e nel male, più nel male che nel bene.

E la Juve crea frustrazione: è sempre stato così”. Parole forti che evidenziano il clima di tensione che spesso circonda il club torinese, indipendentemente dai risultati ottenuti in campo.

L’analisi di Balzarini

Il giornalista ha poi ricordato come non sia corretto continuare a prendersela con la Juventus, considerando che i bianconeri non dominano più come in passato: “Ci si rapporta sempre alla Juve. Ma lasciatela in pace, questa Juve: non vince più dai nove scudetti consecutivi, è da tempo che non conquista nulla. Che male sta facendo? No, per alcuni la Juve fa male solo per il fatto di esistere. Capite fino a che punto arriva il livello di frustrazione”.

Un intervento che, secondo Balzarini, va oltre la semplice analisi sportiva e richiama aspetti più ampi del rapporto tra la Juventus e il resto del calcio italiano.

Secondo Balzarini, la rabbia di molti tifosi non è legata ai successi recenti della Vecchia Signora, bensì alla sua stessa presenza e alla sua storia, capaci di generare fastidio e risentimento.

Contro l’Atalanta torna Bremer

Intanto, lasciate alle spalle le polemiche, la squadra guidata da Igor Tudor deve concentrarsi sul campo. All’orizzonte c’è la sfida con l’Atalanta, un banco di prova importante per capire la reazione del gruppo dopo le tensioni di Verona. L’allenatore croato, pragmatico e diretto, vuole riportare serenità nell’ambiente e sta valutando come gestire le energie della rosa.

La Juventus è attesa da un periodo fitto di impegni e la condizione fisica di alcuni elementi potrebbe influenzare le scelte.

Non è escluso, dunque, che Tudor opti per un minimo di turnover, con l’obiettivo di far rifiatare chi nelle ultime gare ha speso di più. Al momento, le certezze sembrano essere il leader difensivo Bremer, l’esterno offensivo Conceicao e il talento turco Yildiz, ormai punti fermi dello scacchiere bianconero. Per il resto, le decisioni definitive arriveranno solo nelle ore immediatamente precedenti alla partita.

La settimana che si chiude fotografa bene il momento attuale della Juventus: da un lato, le polemiche che tornano ciclicamente a coinvolgere la squadra, dall’altro la necessità di restare focalizzati sul campo, dove l’obiettivo resta quello di crescere e tornare a competere ai massimi livelli.

Se le parole di Balzarini hanno evidenziato ancora una volta quanto la Juventus divida l’opinione pubblica, il compito di Tudor e dei suoi giocatori sarà quello di provare a rispondere sul campo, attraverso prestazioni e risultati.