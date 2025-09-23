Non si placano le polemiche arbitrali dopo la sfida tra Verona e Juventus disputata al Bentegodi. L’episodio del rigore fischiato contro i bianconeri e il mancato cartellino rosso a Orban per la gomitata su Gatti continuano ad alimentare discussioni accese. Tra i commentatori intervenuti c’è Gianni Balzarini che, sul suo canale YouTube, ha sottolineato come questa volta persino i tifosi delle altre squadre abbiano riconosciuto la fondatezza delle proteste juventine: “Ho la chiara sensazione – magari mi sbaglierò – che quello che è successo alla Juve in questa settimana avrà un’eco vastissima.

Si stanno onestamente accodando anche i tifosi di altre squadre nell’ammettere, incredibilmente, che la Juve aveva ragione a protestare e che Tudor ha fatto bene a farlo dopo la partita. Secondo me, quando si va a colpire la Juve, nel bene o nel male, l’eco è sempre molto grande”, ha dichiarato il giornalista, sottolineando la portata di quanto accaduto.

Le parole di Balzarini

Secondo Balzarini, l’eco mediatica non nasce tanto dalla tradizionale attenzione che suscita la Juventus, quanto dal fatto che gli episodi incriminati erano oggettivamente troppo evidenti per passare inosservati. Il cronista ha parlato senza mezzi termini, criticando chi ha provato a difendere decisioni giudicate unanimemente sbagliate: “Qui gli errori erano talmente evidenti che solo qualche stolto – c’è stato, per carità – ha scritto che si trattava di un rigore sacrosanto.

Ma li conosciamo, sappiamo chi sono, quindi non c’è problema. Direi che unanimemente tutti hanno riconosciuto che la Juve aveva ragione a essersi leggermente alterata, nella figura di Tudor”.

Le parole di Balzarini confermano la sensazione di un malcontento trasversale che non riguarda soltanto il mondo juventino. In passato episodi simili avevano portato a contrapposizioni nette tra tifoserie, ma in questo caso si è registrato un inaspettato fronte comune che ha alimentato il dibattito. In definitiva, la gara di Verona lascia dietro di sé una scia di polemiche che non si spegne. Per la Juventus resta l’amarezza di decisioni contestate e la consapevolezza di aver trovato, per una volta, l’appoggio anche di tifosi solitamente pronti a schierarsi contro.

Un segnale che rafforza la posizione del club e dell’allenatore Tudor, al centro di una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo.

Resta da capire se la società deciderà di protestare nelle sedi competenti

Resta ora da capire se le dichiarazioni dell’allenatore Igor Tudor avranno conseguenze ulteriori, magari con una presa di posizione ufficiale da parte della società bianconera. Sul punto, Balzarini ha aperto uno scenario di diplomazia calcistica che spesso si consuma lontano dai riflettori: “Non sappiamo se la società sia intervenuta o meno, se ci siano stati colloqui con la Lega o con gli arbitri: tutto questo fa parte della diplomazia che circonda le società calcistiche ed è necessaria sia a loro che agli stessi organi preposti, perché giustamente poi bisogna dialogare”.

Il giornalista non esclude che ci possano essere stati contatti riservati con i vertici dell’Aia o della Lega Serie A, nella logica di un confronto istituzionale volto a chiarire episodi così pesanti. La gestione dei rapporti con gli arbitri, secondo Balzarini, rientra nelle strategie necessarie a qualsiasi club di vertice per tutelare i propri interessi senza inasprire ulteriormente le tensioni.

Rimane comunque in primo piano la questione tecnica: il rigore assegnato contro la Juventus e il mancato rosso a Orban sono stati errori che tutti hanno potuto notare. La sensazione diffusa è che ci sarà anche un intervento diretto del designatore Gianluca Rocchi, il quale dovrebbe adottare provvedimenti nei confronti dell’arbitro Rapuano, destinato probabilmente a scendere in Serie B.