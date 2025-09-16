Juventus e Borussia Dortmund si affrontano martedì 16 settembre alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino, nella prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025. La Vecchia Signora punta a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico, in uno degli appuntamenti più attesi. Anche i gialloneri mirano a lasciare il segno in Europa, ma dovranno fare i conti con un ambiente tradizionalmente ostico.

Probabili formazioni Juventus-Borussia Dortmund

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda.



All.: Tudor

Squalificati: nessuno – Indisponibili: nessuno

Borussia Dortmund (3-4-3): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier.

All.: Kovac

Squalificati: nessuno – Indisponibili: nessuno

La Juventus apre la Champions League con Tudor che si affida al 3-4-2-1: Openda sarà il terminale offensivo, sostenuto da David e Yildiz, mentre a centrocampo Locatelli guiderà la regia con Thuram a dare fisicità. Il Dortmund di Kovac risponde con un 3-4-3 aggressivo: tridente formato da Adeyemi, Guirassy e Beier, con Bellingham e Nmecha a dettare i tempi in mediana. Una sfida che promette ritmo e intensità sin dalla prima giornata del girone.

Quote Juventus-Borussia Dortmund: bianconeri favoriti

Secondo i bookmaker, la Juventus parte con i favori del pronostico in questo debutto europeo.

William Hill quota il successo casalingo a 1.91, il pareggio a 3.40 e la vittoria del Dortmund a 3.80. Ancora più fiduciosa Bet365, che offre la vittoria bianconera a 1.85, il pari a 3.60 e il colpo dei gialloneri a 4.20. La pressione è tutta sulla squadra di Tudor, chiamata a confermare le aspettative davanti al pubblico dell’Allianz Stadium.

Statistiche dei giocatori in Champions League: i punti di forza delle squadre

Tra i protagonisti attesi sul campo, spicca Andrea Cambiaso per la Juventus. Nella scorsa edizione della Champions, il difensore ligure ha collezionato 7 presenze con un contributo solido, soprattutto in fase di costruzione del gioco dai ritmi di bassa quota, registrando 353 passaggi, tra cui 4 chiave.

La sua capacità di mantenere alta l'intensità difensiva è testimoniata dai 9 tackle e 2 intercetti riusciti. Cambiaso sarà una pedina fondamentale per tenere a bada gli attacchi avversari.

Nel centro del campo, Khéphren Thuram offre dinamismo e solidità. Nonostante il suo apporto offensivo (0 gol e assist la passata stagione), la sua importanza risiede nel controllo e distribuzione del pallone, avendo totalizzato 233 passaggi in 486 minuti di gioco, e la sua propensione ai contrasti lo ha visto vincere 17 duelli su 38 in Champions. Tutto ciò sarà determinante per contrastare il centrocampo dei gialloneri.

Kenan Yıldız, giovane attaccante della Juventus, si è fatto notare posizionando sé stesso al centro dell'attacco bianconero, avendo partecipato a 10 partite con una rete e un assist all'attivo.

La sua intraprendenza ha portato a ben 22 dribbling riusciti su 41 tentati, segnalando che proverà certamente a mettere sotto pressione la retroguardia avversaria.

Per gli ospiti, il pericolo principale è rappresentato da Serhou Guirassy. L'attaccante guineano si è affermato come macchina da gol nella scorsa Champions League con 13 reti in 14 apparizioni, dimostrando anche un’eccellente capacità di playmaking con 4 assist e un’aggressività che si manifesta in 127 duelli totali, 58 dei quali vinti. Restare concentrati su di lui sarà cruciale per la difesa bianconera.

Infine Maximilian Beier, pur non essendo il top scorer del Borussia, è un pericolo da non sottovalutare. Con 1 gol in 12 apparizioni, eccelle nel lavoro d’attacco alternativo, come testimoniano i 150 passaggi e 6 tiri nello specchio della porta avversaria. La sua mobilità può creare varchi per i compagni più prolifici nell'attacco.