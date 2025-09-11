Dopo la mancata chiusura della trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, erano circolate diverse voci su possibili rapporti tesi tra i due club. L’operazione, che sembrava destinata a concretizzarsi nelle ultime ore di mercato, non ha trovato l’accordo definitivo, alimentando inevitabilmente speculazioni e retroscena. Tuttavia, a chiarire la situazione è stato Damien Comolli, direttore generale bianconero, che in conferenza stampa ha voluto smentire categoricamente ogni illazione: “Ho letto articoli di discussioni con il presidente del Psg.

E’ falso, sono bugie. Qualcuno ha cercato di manipolare una situazione che non esiste”, ha affermato Comolli con fermezza, chiudendo così la porta a interpretazioni distorte. Nessuna frattura dunque tra Torino e Parigi, solo un affare che non è andato in porto nonostante gli sforzi della Juventus.

Il bilancio di Comolli

Il dirigente ha infatti ribadito che il club bianconero ha provato in tutti i modi a portare Kolo Muani alla corte di Igor Tudor, ma alla fine le condizioni non hanno permesso di arrivare alla fumata bianca. Nonostante ciò, Comolli si è mostrato più che soddisfatto dell’andamento generale del mercato estivo appena concluso, tracciando un bilancio positivo del lavoro svolto. “Sono davvero soddisfatto di come abbiamo condotto il calciomercato.

Ringrazio la proprietà per l’impegno durante la finestra, c’è stata grande presenza”, ha spiegato, sottolineando la vicinanza costante della società in ogni fase delle trattative.

Un ringraziamento particolare è andato anche a due nuovi innesti della Juventus, che hanno dimostrato grande pazienza prima di vedere premiata la loro attesa. “Sono stati molto pazienti e dediti. Con Lois stavamo parlando da settimane e poi siamo riusciti a finalizzare nelle ultime ore”, ha aggiunto Comolli, riferendosi a Openda e Zhegrova. Due operazioni di peso, che hanno rinforzato la rosa e che si inseriscono in una linea strategica volta a un mix tra qualità immediata e prospettiva futura.

Dubbi verso l’Inter

Archiviato dunque il capitolo mercato, la Juventus è già concentrata sulla ripresa del campionato.

La squadra si allena alla Continassa, dove Igor Tudor sta preparando con grande attenzione la prossima sfida contro l’Inter. Un match che, come sempre, si annuncia carico di tensione e rivalità, con i bianconeri desiderosi di misurarsi nel derby d’Italia e di dare un segnale convincente sul campo.

Le prossime ore saranno decisive per valutare le condizioni di alcuni elementi della rosa. Sabato, infatti, mancheranno sicuramente Cambiaso e Zhegrova, entrambi indisponibili, mentre restano da monitorare le situazioni di Conceicao e Miretti, che hanno svolto lavoro differenziato. Tudor dovrà quindi attendere fino all’ultimo per sciogliere i dubbi di formazione. Una delle questioni principali riguarda chi affiancherà Yildiz sulla trequarti: l’incertezza è destinata a protrarsi fino a ridosso del fischio d’inizio, con lo staff che valuterà attentamente le condizioni fisiche degli uomini in ballottaggio.

La Juventus, forte di una campagna acquisti che ha portato innesti importanti e della ritrovata disponibilità dei nazionali, punta a presentarsi nel miglior modo possibile alla sfida con l’Inter. Il mancato arrivo di Kolo Muani, sebbene sia stato un obiettivo a lungo inseguito, non sembra aver intaccato l’entusiasmo né la fiducia della dirigenza. Comolli ha ribadito con chiarezza la solidità del progetto e la compattezza dell’ambiente bianconero, chiudendo ogni polemica con il PSG e proiettando già lo sguardo al futuro prossimo.