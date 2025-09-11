Dusan Vlahovic continua a far discutere l’ambiente Juventus. L’attaccante serbo, rimasto a Torino nonostante il contratto in scadenza nel 2026, ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto, andando a segno contro Parma e Genoa. Due reti che hanno riportato entusiasmo nei tifosi e che, almeno in parte, sembrano ribadire le qualità di un giocatore che la società non ha mai realmente messo al centro del progetto, complice anche il peso economico del suo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione.

Non tutti, però, si dicono convinti dal rendimento del serbi.

Ad esempio Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, ha voluto esprimere la sua opinione con la solita schiettezza: “Se continuasse così chiederei scusa, ma non sono un grandissimo estimatore”.

Le parole di Costacurta

Il dubbio principale, secondo l’ex difensore del Milan, riguarda proprio l’identità calcistica dell’attaccante: “Non riesco a decifrarlo: ogni tanto gli gira bene? È quello degli ultimi due anni? Non può essere un giocatore fondamentale, però alcune volte vedo un attaccante forte”. Parole che mettono in evidenza l’alternanza di prestazioni vissuta da Vlahovic nelle ultime stagioni: fiammate di grande livello seguite da periodi di opacità, con la sensazione di non riuscire mai a raggiungere quella definitiva consacrazione che molti si aspettavano da lui fin dai tempi di Firenze.

La questione contrattuale, poi, è un altro punto centrale della riflessione di Costacurta, che non ha risparmiato critiche nemmeno sul piano economico: “Anche il fatto di essere rimasto nonostante non lo vogliano più, quel volere per forza tutti i soldi nell’anno della scadenza…”.

Il destino di Vlahovic, dunque, resta sospeso tra prestazioni altalenanti, dubbi tecnici e questioni contrattuali. Le prossime settimane, e soprattutto le grandi sfide contro le rivali dirette, diranno se il serbo potrà davvero diventare un punto di riferimento della Juventus di Tudor o se invece le parole di Costacurta troveranno conferma.

David favorito su Vlahovic

Intanto, il campo chiama e l’immediato futuro di Vlahovic passa dalla sfida contro l’Inter.

Al momento non è certa la sua presenza dal primo minuto: il tecnico Igor Tudor, infatti, sembra orientato a dare spazio a Jonathan David, apparso più brillante nelle ultime settimane. La decisione definitiva verrà presa soltanto a ridosso della partita, ma il ballottaggio è reale e conferma come le gerarchie offensive in casa bianconera siano tutt’altro che scolpite nella pietra.

Oltre al dubbio sull’attaccante serbo, restano da sciogliere altre incognite di formazione. Francisco Conceição continua a lavorare a parte e difficilmente sarà rischiato, vista la sua condizione fisica ancora precaria. Per questo motivo, accanto a David, potrebbe esserci spazio per Openda, attaccante che garantisce profondità e movimento costante. Non è da escludere, però, che Tudor scelga una diversa soluzione tattica, avanzando un centrocampista come Koopmeiners o McKennie per rinforzare la fase di pressione e compattezza in mezzo al campo.