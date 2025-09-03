In un'estate movimentata dal mercato e dalle tante voci di trasferimento, la Juventus ha deciso di inviare un segnale chiaro: Kenan Yildiz non si muove da Torino. Il giovane talento turco, classe 2005, è considerato un patrimonio tecnico e simbolico del club bianconero. Nonostante le tante richieste arrivate dall’estero, la società ha risposto con un secco rifiuto, blindando di fatto il suo gioiello.

Dopo la sosta per le nazionali il club tornerà così a sedersi al tavolo con l’entourage del giocatore per definire i dettagli del rinnovo. L’obiettivo della dirigenza è quello di prolungare il contratto di Yildiz fino al 2030, con un ingaggio che passerà dagli attuali livelli a 3,5 milioni di euro netti a stagione, con bonus che potrebbero portare la cifra complessiva fino a 5 milioni.

Una cifra importante per un ragazzo che ha ancora tutta la carriera davanti, ma che già oggi viene considerato un leader tecnico della rosa.

Yildiz vuole restare

Dal canto suo, Yildiz non ha mai nascosto la propria volontà: vuole restare alla Juventus, crescere a Torino e diventare un punto di riferimento della squadra. La sua decisione è un segnale di maturità e di attaccamento al progetto, in un calcio moderno dove spesso i giovani talenti scelgono di cambiare maglia troppo presto.

Per Igor Tudor, che ha preso in mano la guida tecnica della squadra bianconera, Yildiz è un elemento imprescindibile. Il tecnico croato lo considera uno dei suoi giocatori fondamentali, in grado di garantire qualità, estro e imprevedibilità a tutta la fase offensiva.

Non a caso, nelle ultime settimane il turco è stato spesso al centro del progetto tattico, segno di una fiducia crescente da parte dello staff tecnico.

Attualmente Yildiz è impegnato con la nazionale turca, ma all’inizio della prossima settimana tornerà alla Continassa per mettersi subito al lavoro in vista del big match contro l’Inter. Una partita che si annuncia già decisiva per gli equilibri della stagione, e che la Juventus vuole affrontare con la migliore formazione possibile.

Tudor pensa all’Inter

Nel frattempo, al JTC prosegue la preparazione. Tudor deve fare i conti con l’assenza di ben tredici nazionali, ma può comunque lavorare con alcuni elementi rimasti a Torino. Tra questi c’è Edon Zhegrova, uno dei volti nuovi dell’estate, che sta sfruttando queste settimane per inserirsi al meglio nei meccanismi di squadra.

Sul fronte infortuni arrivano invece segnali incoraggianti. Fabio Miretti, fermo dal 13 agosto a causa di un problema fisico, punta a rientrare proprio contro l’Inter. Il centrocampista piemontese è una pedina importante nella mediana bianconera, e il suo recupero sarà una risorsa preziosa. Anche Cabal è in fase di riabilitazione: il difensore colombiano, fermato da problemi muscolari e reduce dalla rottura del legamento crociato, potrebbe tornare presto a disposizione, offrendo a Tudor un’alternativa in più per la retroguardia.