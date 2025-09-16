La Juventus ha bagnato il proprio ritorno in Champions League con una notte che rimarrà impressa a lungo nella memoria dei tifosi. All'Allianz Stadium i bianconeri hanno strappato un pareggio rocambolesco, chiudendo sul 4-4 una gara che nel primo tempo era parsa sorprendentemente equilibrata e avara di emozioni, salvo poi trasformarsi in una vera e propria tempesta di gol nella ripresa. Otto le reti complessive in quarantacinque minuti più recupero, che hanno regalato adrenalina, tensione e colpi di scena a ripetizione.

Juventus, Yildiz alla Del Piero risponde ad Adeyemi

Dopo un avvio di secondo tempo in cui i tedeschi hanno trovato il vantaggio con Adeyemi, la Juventus ha subito reagito con Yildiz, autore di una perla che ha fatto tornare alla mente le giocate più iconiche di Del Piero. Non c’è stato però il tempo di respirare: Nmecha, appena due minuti più tardi, ha riportato avanti il Borussia, evidenziando una difesa bianconera non sempre impeccabile.

La partita ha proseguito la sua corsa sulle montagne russe. Al 67’ Dusan Vlahovic ha rimesso la sfida in equilibrio, confermando ancora una volta il suo momento di forma. Ma il Dortmund, nonostante uno Stadium praticamente incandescente non si è fermato e al settantaquattresimo ha siglato il nuovo sorpasso con Couto.

Poco più tardi, Bensebaini dal dischetto ha firmato il 4-2 che sembrava aver chiuso definitivamente i conti.

Una Juventus mai doma si va a prendere il pareggio e segna due gol in due minuti

Eppure, proprio quando i minuti sembravano scivolare via senza possibilità di replica, la Juventus ha mostrato carattere e orgoglio. Nel recupero, Vlahovic ha accorciato le distanze con il suo secondo gol personale, riaccendendo la speranza. Due minuti più tardi, Lloyd Kelly, su assist dello stesso centravanti serbo, ha trovato il clamoroso 4-4 che ha gelato la formazione tedesca e fatto esplodere lo Stadium in un apoteosi di gioia.

Il triplice fischio ha sancito la fine di una partita al limite dell’incredibile: per i bianconeri un punto prezioso e un messaggio forte, quello di una squadra che sa soffrire ma anche reagire, capace di non arrendersi mai.

Per il Borussia, invece, resta l’amarezza di aver visto sfumare una vittoria già in tasca, ma anche la consapevolezza di possedere un potenziale offensivo devastante.

Alla fine resta un pareggio che vale quasi come una vittoria per la Juventus, non tanto per la classifica, quanto per quella sensazione di resilienza che ha dato ancora una volta la formazione di Tudor. Una serata folle, in pieno stile Champions, che conferma ancora una volta quanto il palcoscenico europeo non permetta errori ne passaggi a vuoto.