La Juventus guarda al futuro con una certezza ben chiara: Kenan Yildiz sarà il fulcro del progetto bianconero. La società, guidata da Damien Comolli sul fronte dirigenziale, ha infatti deciso di puntare forte sul talento turco, che rappresenta non solo una promessa, ma già un elemento determinante nell’organico a disposizione di Igor Tudor.

Come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, il tema del rinnovo di contratto di Yildiz è entrato adesso nel vivo: “In estate hanno raccontato che il rinnovo era imminente, non è mai stato imminente in estate perché il piano della Juventus di Comolli è sempre stato quello di affrontare il tema rinnovo un po’ più avanti a mercato chiuso.

Adesso ci si può sedere, si può ragionare insieme. La Juve considera Yildiz un giocatore ovviamente fondamentale per il suo progetto e quindi aspettiamo i prossimi passaggi in merito”.

Le parole di Romano

L’esperto di mercato ha spiegato che la strategia di Comolli è stata precisa e coerente: affrontare prima il mercato, poi i rinnovi. Un metodo che ricorda molto la filosofia francese, come sottolineato dallo stesso Romano: “A proposito di contratti, lavori in corso alla Juventus sul nuovo contratto di Yildiz. Il piano di Comolli è sempre stato quello di concentrarsi molto sulle operazioni da fare in estate. Questo è un metodo molto francese. Ad esempio, anche il Paris Saint-Germain lavora in questa maniera.

Barcolà non si è fatto il rinnovo in estate perché il PSG era concentrato sulle vicende del mercato estivo. Chiude il mercato e ci si concentra sui rinnovi. La Juventus ha parlato più volte con Yildiz della volontà di rinnovare il suo contratto, ma prima di entrare del vivo la Juve ha sempre voluto aspettare la chiusura del mercato, concentrarsi su entrate e uscite, Zhegrova , il discorso di Kolo Muani che non si è fatto, è arrivato Openda, insomma la Juve è stata molto impegnata sul mercato, specialmente nella parte finale e quindi adesso può concentrarsi sul discorso del rinnovo di Yildiz è sempre stata una priorità, anche quando i club hanno bussato la porta della Juventus e del giocatore”.

Non sono mancate, infatti, voci di interesse dall’estero. Romano ha rivelato come anche il Chelsea abbia pensato concretamente al numero 10 bianconero, senza però riuscire a strapparlo alla Juve: “Vi ho raccontato del Chelsea, vi posso garantire al 100% che il Chelsea ci ha pensato, ma questa è un’altra storia di cui racconteremo presto. Per quanto riguarda il piano di Comolli, adesso si può entrare nel vivo del dialogo con Kenan Yildiz, quindi si può iniziare a ragionare ancora meglio sui numeri, a entrare nella fase più calda del rinnovo”.

Yildiz titolare contro l’Inter

Intanto, il presente racconta di una Juventus pronta alla sfida di cartello contro l’Inter. Tudor non ha dubbi e schiererà Yildiz titolare, affidandogli le chiavi della trequarti.

Al suo fianco potrebbe esserci il nuovo acquisto Loïs Openda, mentre davanti resta aperto il ballottaggio tra Jonathan David e Dusan Vlahovic. Al momento, il canadese sembra in leggero vantaggio, ma la scelta finale spetterà all’allenatore croato nelle ore immediatamente antecedenti al match.