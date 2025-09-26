La Juventus tornerà in campo domani, sabato 27 settembre, per affrontare l’Atalanta in una sfida che si preannuncia intensa e ricca di significati per entrambe le squadre. I bianconeri, reduci da un avvio di stagione positivo ma non privo di difficoltà, cercano continuità nei risultati per restare agganciati al gruppo di testa. Igor Tudor, tecnico della Juve, ha ancora qualche dubbio di formazione legato alle condizioni di alcuni giocatori.

Il caso più delicato riguarda Francisco Conceição: l’esterno offensivo portoghese in settimana ha svolto un lavoro differenziato e non appare al meglio.

Per questo motivo, salvo sorprese dell’ultima ora, partirà dalla panchina. Al suo posto è pronto Edon Zhegrova, che ha convinto lo staff tecnico grazie ai progressi mostrati sul piano fisico e alla sua capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno.

Le scelte di Tudor

In attacco si registra un ballottaggio particolare. Jonathan David, che contro il Verona è subentrato a gara in corso, è in leggero vantaggio per una maglia da titolare. La curiosità sta nel fatto che il duello non riguarda Dusan Vlahovic, ma Loïs Openda, segno di come Tudor stia valutando nuove soluzioni per rendere il reparto offensivo più imprevedibile.

La linea difensiva dovrebbe essere confermata con il terzetto formato da Kalulu, Bremer e Kelly, uomini chiamati a reggere l’urto della fisicità atalantina.

A centrocampo, spazio a McKennie sulla corsia destra con il compito di garantire corsa e copertura, mentre sul lato opposto agirà Cambiaso. In mezzo toccherà a Locatelli e Thuram guidare il gioco e mantenere equilibrio. La Juventus si prepara quindi a una sfida complessa, consapevole che serviranno intensità e concretezza per superare l’ostacolo Atalanta.

La probabile formazione della Juventus: (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor.

Le parole di Tudor

Alla vigilia della gara contro l’Atalanta, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa ma non ha dato tanti indizi sulle sue scelte di formazione. Il tecnico croato, però, ha speso belle parole nei confronti di Andrea Cambiaso: “È un giocatore di altissimo livello, ma deve trovare maggiore costanza nelle prestazioni”.

Tudor ha poi aggiunto che il numero 27 bianconero può giocare anche come mezzala poiché è un giocatore molto intelligente. Infine, il tecnico della Juventus non è voluto tornare sulle polemiche arbitrali avvenute nella sfida contro il Verona e non ha voluto replicare a Rocchi: “Non devo rispondere a nulla. Mi hanno comunicato questa cosa e si va avanti. Non ho altro da aggiungere".