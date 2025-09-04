La Juventus ha vissuto un finale di mercato intenso, caratterizzato da trattative serrate e colpi sfiorati. Uno dei principali obiettivi del club bianconero era Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain. Tuttavia, nonostante i tentativi portati avanti fino agli ultimi giorni, non è stato possibile raggiungere un accordo con il club francese. Quando Damien Comolli, dirigente bianconero, ha capito che non si sarebbe arrivati a un’intesa soddisfacente per tutte le parti in causa, ha deciso di virare con decisione su Loïs Openda, altro profilo di assoluto valore.

A commentare la vicenda ci ha pensato Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di Juventibus. L’ex direttore generale della Juventus ha spiegato la situazione senza giri di parole: “Dicono che sostanzialmente Comolli ha fatto uno sbaglio urtandosi col presidente del Paris del Paris Saint-Germain. È vero, Comolli praticamente non gli ha dato adito di fare il furbo, cioè praticamente i soldi che ha chiesto, secondo me non erano pari alla validità del giocatore, per cui ha fatto bene Comolli a resistere alle tentazioni e se poi il presidente del Psg se ne ha avuto a male pazienza per lui”.

Moggi elogia l’operato di Comolli

Moggi ha voluto sottolineare come, secondo il suo punto di vista, la Juventus abbia fatto bene a non accettare condizioni economiche considerate eccessive.

L’ex dirigente ha infatti aggiunto: “Questi qui sono rapporti che si ricompongono e se non si ricompongono ognuno per la strada sua. È da ammirare Comolli che praticamente ha tenuto banco a una società miliardaria, cosa che la Juventus attualmente non è e quindi non si può esporre a condizioni economiche alle quali non può dare seguito. Complimenti a Comolli che l’ha fatto”.

Per Moggi, la Juventus ha mostrato consapevolezza della propria situazione economica, evitando spese spropositate e concentrandosi invece su un mercato mirato come Openda.

Attacco da 82 gol

Ora, però, il capitolo mercato è alle spalle e la priorità torna a essere il campo. Igor Tudor, chiamato a guidare la squadra, ha il compito di costruire un reparto offensivo equilibrato ed efficace.

Il tecnico croato si ritrova a disposizione un parco attaccanti numeroso e ricco di talento, che porta con sé un bagaglio complessivo di 82 reti segnate nella scorsa stagione.

Numeri alla mano, infatti, Jonathan David ha realizzato 25 gol, Dusan Vlahovic 17, Loïs Openda 13, Kenan Yildiz 12, Francisco Conceição 7 ed Edon Zhegrova 8. La somma di queste cifre porta esattamente a quota 82, un bottino che fa sognare i tifosi juventini.