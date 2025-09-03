La Juventus continua a vivere settimane intense, con il ritorno in campo dei giocatori bianconeri atteso solo dopo la pausa per le nazionali e a questo si aggiungono anche alcuni nodi legati al futuro di qualche calciatore. Uno dei temi più discussi riguarda Dusan Vlahovic, attaccante serbo che, nonostante un rendimento positivo in maglia bianconera, non ha ancora chiarito la sua posizione contrattuale. Proprio su questo punto è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, che a Juventibus ha espresso il suo punto di vista: “Dipende dalla società.

Io a questo punto devo dire che su questo argomento sono abbastanza pessimista. Il problema di fondo… Adesso Vlahovic deve essere impegnato a valorizzare se stesso. Vlahovic non è stato venduto ed era nei propositi della società di venderlo per un motivo ben semplice, perché praticamente chiunque avesse comprato Vlahovic, prima di comprare Vlahovic doveva fare un contratto a Vlahovic, per cui si sarebbe immessa una società nuova nei problemi che aveva la Juventus e quindi si sarebbe portato a casa i problemi della Juve e questo non è successo. Questo non era successo e non poteva succedere”, ha dichiarato Moggi, sottolineando come la situazione sia molto più intricata di quanto possa sembrare.

Le parole di Moggi

Un passaggio che mette in evidenza la complessità dell’eventuale rinnovo: da un lato il club, che nei mesi scorsi aveva preso in considerazione la cessione dell’attaccante per alleggerire il bilancio, dall’altro il giocatore, che ora deve pensare a rendere al meglio sul campo, in attesa che il futuro si definisca.

Moggi ha infatti spiegato che la motivazione di Vlahovic nella stagione in corso potrebbe derivare anche da un interesse personale: “Adesso bisogna vedere le prestazioni del giocatore. Il giocatore avrà interesse in questo campionato a fare molto bene perché poi in scadenza di contratto e su questo penso che ci sia poco da sperare diversamente. È in scadenza di contratto e meglio fa con la Juventus e più può guadagnare con l’altra società, per cui c’è da caricarlo attentamente su questo argomento qua perché possa dare il meglio di se stesso.

Il meglio di se stesso che poi corrisponderebbe al meglio per il campionato della Juventus e questo fa parte di un qualcosa che solo i dirigenti possono dare ai giocatori, cioè quella sicurezza di andare in campo, certi di essere protetti, quella sicurezza di andare in sede a trovare dei dirigenti consapevoli di quello che può succedere e aiutare il giocatore. Sono tutte cose, particolari che sono piccolezze, ma sono grandi cose che i ragazzi che giocano a pallone ammirano, cioè vogliono vedere dalla società e magari questo può incitare sempre al miglior rendimento. Questo è il punto. Poi dopo tutto il resto sono chiacchiere”.

Un’analisi lucida, quella dell’ex dirigente bianconero, che ribadisce come la gestione societaria e l’ambiente attorno al giocatore possano fare la differenza nell’arco di una stagione.

Vlahovic sfiderà David per la titolarità

Intanto, Vlahovic è impegnato con la nazionale serba e tornerà a Torino soltanto a inizio della prossima settimana. Al suo rientro alla Continassa, Igor Tudor sarà chiamato a sciogliere un nodo tattico non banale: scegliere chi schierare al centro dell’attacco tra lo stesso Vlahovic e Jonathan David. Una decisione importante, considerando che la Juventus dovrà affrontare l’Inter in un match cruciale per la classifica e, pochi giorni dopo, il Borussia Dortmund nella sfida del 16 settembre valida per la Champions League.

Non solo: contro i nerazzurri i tifosi bianconeri potranno finalmente vedere all’opera i nuovi acquisti Edon Zhegrova e Loïs Openda, due pedine chiamate a dare nuova linfa al reparto offensivo. Una Juventus in evoluzione, dunque, con il futuro di Vlahovic ancora incerto ma con la necessità immediata di ottenere risultati sul campo.