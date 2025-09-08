La Juventus, in estate, ha provato ad esplorare la pista che portava a Lucas Vazquez. A svelare questo retroscena è stato Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che ha raccontato alcuni dettagli sull’ex giocatore del Real Madrid, ora al Bayer Leverkusen. “Ha fatto la storia Lucas Vasquez con la maglia del Real Madrid. Nel corso di quest’estate si è trasferito al Bayern Leverkusen. Lucas Vazquez ha terminato il contratto con il Real a giugno. Il contratto non gli è stato rinnovato. Dopo diverse stagioni, le parti in modo consensuale hanno deciso di separarsi.

E l’aneddoto che vi posso raccontare è che Lucas Vazquez nel corso di quest’estate ha avuto diverse proposte, diverse offerte anche da una squadra italiana, o meglio, la Juventus aveva provato a capire se ci fossero le possibilità, ha provato ad abbozzare un discorso per Lucas Vazquez, poi i dialoghi non sono andati avanti”.

Le parole di Moretto

Dunque, la Juventus aveva valutato la possibilità di inserire l’esterno spagnolo nella propria rosa, ma come sottolineato da Moretto la scelta finale è stata diversa. “Chiaramente la Juventus poi ha privilegiato un altro tipo di piano sul mercato. Di fatto non si è mai arrivati a parlare di un’offerta ufficiale, non c’è stata una trattativa, ma la Juventus - che in passato aveva già avvicinato Vazquez - diciamo che ci ha riprovato anche nel corso di questo mercato estivo.

Le parti ne hanno discusso, poi dopo però non si è trovato un accordo. La Juventus ha deciso di procedere con, ripeto, un altro tipo di piano sul mercato e Vazquez nelle ultime settimane di agosto ha trovato un accordo a sorpresa con il Bayern Leverkusen. Quindi, dopo anni e anni di successi e di trionfi con il Real Madrid, Lucas Vasquez è passato al Bayer Leverkusen, 34 anni, ricordiamo, ex terzino destro del Real Madrid”.

L’esterno galiziano, classe 1991, ha infatti rappresentato per quasi un decennio una delle certezze del Real Madrid, diventando un giocatore polivalente capace di ricoprire sia il ruolo di ala che quello di terzino destro. Con i blancos ha conquistato trofei prestigiosi, entrando a pieno titolo nella storia recente del club.

La scelta di intraprendere una nuova avventura in Germania con il Bayer Leverkusen è arrivata dunque dopo una separazione consensuale, segno di un ciclo ormai chiuso a Madrid.

Per la Juventus, invece, la pista si è raffreddata presto. L’idea di portare a Torino un giocatore di esperienza e qualità come Vazquez era stata solo abbozzata, senza mai trasformarsi in un’offerta concreta. La dirigenza bianconera ha preferito proseguire su linee diverse, puntando su un piano tecnico e strategico differente per la costruzione della squadra.

Tudor riprende la preparazione

Nel frattempo, l’attualità bianconera guarda al campo e al prossimo impegno di campionato contro l’Inter. La squadra ha ripreso la preparazione con Igor Tudor alla guida e con alcuni giocatori che hanno appena terminato i rispettivi impegni internazionali.

Openda, Yildiz e Koopmeiners sono attesi a Torino nelle prossime ore e si aggregheranno al gruppo.

Solo dalla metà della settimana, però, il tecnico croato potrà avere a disposizione la rosa al completo. Ciò significa che i giorni utili per preparare in maniera dettagliata la delicata sfida contro i nerazzurri saranno pochi, costringendo lo staff tecnico a lavorare intensamente per ottimizzare i tempi e mettere a punto gli aspetti tattici più importanti.