Nel 4-3 con cui la Juventus ha superato l'Inter c'è la firma di tanti calciatori bianconeri, ma non quella di Teun Koopmeiners, titolare al centro del campo contro i nerazzurri e protagonista di una prestazione più che opaca. Il mediano olandese, pagato 56 milioni la scorsa estate e considerato uno degli acquisti più importanti della campagna di rafforzamento juventina, non è riuscito a incidere come ci si aspettava. Ne ieri ne in tutta la sua avventura (fin qui) a Torino.

Il giudizio più duro è arrivato da Vittorio Oreggia, che non ha usato mezzi termini nel commentare la partita del numero 8 bianconero: "Ha fatto più Adzic in 20 minuti di Koopmeiners in 70.

A parte il supergol della vittoria. L’olandese è ormai un caso umano pagato 50 milioni".

Oreggia apprezza la nuova Juventus

Nonostante ciò, Igor Tudor non sembra intenzionato a scaricare il giocatore. Al contrario, il tecnico croato vuole lavorare per restituirgli fiducia e metterlo nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie qualità. L’allenatore della Juventus è convinto che Koopmeiners possa ancora diventare un punto di riferimento per il centrocampo e, per questo, nelle prossime settimane, continuerà a dargli spazio.

Oltre a soffermarsi sulla prestazione del singolo, Oreggia ha voluto sottolineare anche la prova complessiva della squadra, trovando parole di elogio per lo spirito bianconero: "Ma la Juventus c’è, bella tosta e mai doma".

Un riconoscimento importante, perché la partita con l’Inter non è stata soltanto una sfida di prestigio, ma anche un test di maturità per una Juventus che vuole confermare le proprie ambizioni stagionali.

Martedì l'esordio in Champions League, a Torino arriva il Borussia Dortmund

Tra 48 ore la Juventus tornerà in campo, questa volta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

La buona notizia per Tudor è il recupero di Andrea Cambiaso, pronto a riprendersi il ruolo di esterno sinistro. La sua presenza garantirà equilibrio e spinta in una zona di campo fondamentale. Non è escluso, inoltre, che l’allenatore croato possa pensare a qualche rotazione per gestire le energie dei suoi uomini, considerando anche la lunga serie di impegni ravvicinati che attendono la squadra.

Tra i tifosi cresce l’attesa per un possibile cambio di modulo. In molti auspicano infatti la presenza di Kenan Yildiz alle spalle di due attaccanti. Una soluzione che darebbe maggiore creatività e imprevedibilità al reparto offensivo. In avanti, la concorrenza è serrata: Dusan Vlahovic, Jonathan David e Loïs Openda si giocano ad ora due maglie da titolare.