Dopo anni in cui l’Inter ha recitato la parte della squadra più solida e competitiva, il derby d’Italia di sabato pomeriggio si presenta con un sapore diverso: per la prima volta da tempo, la Juventus partirà con i favori del pronostico. Negli ultimi campionati, infatti, la Beneamata ha dato la sensazione di essere più strutturata e pronta per lottare al vertice, mentre la Vecchia Signora ha spesso arrancato, limitandosi a inseguire. Questa stagione, iniziata da poco più di un mese, racconta però una storia diversa.

Juve, un derby d'Italia dove i bianconeri partono con i favori del pronostico

La Juventus di Igor Tudor arriva all’appuntamento di sabato a punteggio pieno, avendo conquistato sei punti su sei contro Parma e Genoa mostrando quella solidità difensiva che da sempre rappresenta il marchio di fabbrica bianconero. Una squadra rocciosa, compatta, quasi impermeabile, che sembra aver ritrovato certezze smarrite nelle ultime annate. Sul fronte opposto, l’Inter di Cristian Chivu si presenta con qualche scricchiolio: la sconfitta interna con l’Udinese (1-2 a San Siro) ha fatto suonare un campanello d’allarme, mostrando una formazione in cui i big faticano a incidere con la consueta brillantezza.

All’entusiasmo ritrovato della Juventus ha contribuito anche un mercato di spessore.

Gli innesti in extremis di Zhegrova e Openda hanno acceso la fantasia dell’ambiente, che ora sogna lo scudetto e garantito nuove soluzioni offensive a Tudor. Dall’altra parte, il popolo nerazzurro non ha nascosto delusione per il doppio colpo mancato: Lookman, rimasto all’Atalanta, e Konè, sfumato per via del muro eretto dalla Roma. Due occasioni perse che hanno lasciato l’amaro in bocca e un senso di incompletezza nella rosa interista.

Juventus, anche sulla panchina i bianconeri sembrano avere qualcosa in più

Anche dal punto di vista delle panchine, i bianconeri sembrano partire avanti. Tudor, pur avendo collezionato esperienze non lunghissime, ha già guidato club di spessore come Lazio e Marsiglia, accumulando un bagaglio internazionale che lo rende tecnico credibile e rodato.

Chivu, invece, è al primo vero esame della carriera: l’avventura al Parma, seppur intensa, è stata troppo breve per essere considerata un passaggio realmente formativo.

Ultimo punto da attenzionare, ma non per importanza, è lo Stadium: il fortino bianconero sarà gremito fino all'ultimo posto e spingerà i propri beniamini per avere la meglio sugli eterni rivali nerazzurri.

Tutti questi elementi – la forma, il morale, il mercato e la guida tecnica – spingono verso un verdetto preciso: nel derby d’Italia, dopo anni di rincorsa, la Juventus partirà da favorita.