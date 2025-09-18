Igor Tudor a maggio si era guadagnato la conferma sulla panchina della Juventus grazie a una seconda parte di stagione nella quale aveva saputo restituire solidità e identità alla squadra bianconera. La dirigenza, soddisfatta del lavoro del tecnico croato, ha deciso di proseguire insieme. In tanto in queste ore sono emersi nuovi dettagli legati al suo contratto: a parlarne è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dove ha spiegato come siano state modificate alcune clausole rispetto al passato: “La buy out clause che c’era precedentemente adesso non c’è più, quindi insomma è stata eliminata quella clausola”, ha raccontato Moretto, chiarendo che il rapporto tra Tudor e la Juventus è oggi privo di condizioni particolari che ne avrebbero potuto influenzare la durata.

In precedenza, infatti, il tecnico aveva una clausola di uscita esercitabile solo dalla Juventus, che le avrebbe permesso di interrompere il rapporto pagando una cifra prestabilita.

I dettagli del contratto di Tudor

Si trattava di un milione di euro, cifra non proibitiva ma comunque significativa. Con il nuovo accordo, firmato questa estate, le parti hanno deciso di eliminare questa possibilità. Un segnale di fiducia reciproca, che testimonia la volontà di costruire un progetto duraturo senza condizioni limitanti.

Ad oggi, Tudor è legato ai bianconeri con un contratto che prevede un’opzione fino al 2028. Lo stesso Moretto ha aggiunto: “Sicuramente questa opzione dovrà essere esercitata entro il mese di maggio 2027, in vista del 2028”.

In sostanza, la Juventus avrà tempo fino a quella data per prolungare il rapporto con l’allenatore croato.

La scelta di rinnovare con Tudor non è solo una questione contrattuale, ma anche di prospettiva tecnica. La Juve, dopo alcune stagioni complicate, ha bisogno di stabilità e di un allenatore che conosca bene l’ambiente, sappia gestire le pressioni e, soprattutto, riesca a valorizzare i tanti giovani presenti in rosa. In questo senso, la fiducia a lungo termine verso l’ex difensore è una mossa strategica.

Tudor valuta cambi per Verona

Intanto, l’attenzione dei bianconeri si sposta sul campo. La prossima sfida sarà contro il Verona e Tudor sta valutando alcune rotazioni per gestire al meglio le energie della squadra, reduce dal dispendioso impegno in Champions League.

Alcuni titolari hanno accusato le fatiche del match europeo e il tecnico pensa a qualche cambio mirato.

Dal primo minuto potrebbe rivedersi Dusan Vlahovic, che ha bisogno di ritrovare continuità e ritmo, mentre un’altra opzione è rappresentata da Francisco Conceicao, tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Potrebbero invece riposare Kenan Yildiz e Gleison Bremer, due dei giocatori più impiegati nell’ultimo periodo e che necessitano di rifiatare.

Chi sicuramente non sarà della partita è Fabio Miretti. Il giovane centrocampista continua infatti a lavorare a parte e non è ancora pronto per rientrare in campo. La sua assenza priverà Tudor di una pedina utile per le rotazioni a centrocampo, ma lo staff medico bianconero punta a recuperarlo nel più breve tempo possibile.