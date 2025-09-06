Negli ultimi giorni si è diffusa la voce di un possibile interesse dell’Inter per Dusan Vlahovic a parametro zero per il 2026. Un’ipotesi che ha subito acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, vista l’importanza dell’attaccante serbo nello scacchiere della Juventus e il peso che avrebbe un eventuale passaggio ai rivali nerazzurri. Tuttavia, a fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul suo canale YouTube ha voluto precisare la situazione attuale attorno al futuro del centravanti bianconero: “Per chiudere, ragazzi, tante domande ricevute oggi sulla possibilità che Dusan Vlahovic abbia già un accordo con l’Inter a parametro zero, ma io innanzitutto ci tengo a dire sempre che rispetto, rispettiamo le informazioni dei colleghi, ognuno ha le sue notizie e informazioni, quindi massimo rispetto.

Poi come sempre insomma saranno le notizie in sé a raccontare insomma qual è la fine di queste storie dopo un po’ di tempo. Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta alcun accordo già fatto tra Dusan Vlahovic e nessuna squadra, cioè un discorso che abbiamo letto con l’Inter, con il Milan, con tante squadre”.

Le parole di Romano

Il giornalista ha dunque escluso che ci siano già intese concrete, pur sottolineando come il futuro dell’attaccante resti aperto. La questione centrale, infatti, non riguarda tanto un accordo immediato, quanto la possibilità che il giocatore decida di lasciare la Juventus senza rinnovo. A tal proposito Romano ha aggiunto: “A me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno in vista del 2026.

A me risulta che Vlahovic prenda in considerazione seriamente l’idea di lasciare la Juventus a parametro zero e quindi di poter scegliere dal primo gennaio dove andare in massima libertà senza dover interpellare la Juventus. Ma non mi risulta che Dusan Vlahovic abbia già un accordo fatto o che Dusan Vlahovic abbia già scelto l’Inter o il Milan o un club inglese, non mi risulta. Poi quando Vlahovic farà una scelta saremo qui per raccontarvi dove vorrà andare, cosa vorrà fare Dusan Vlahovic”.

Sfida Vlahovic-David per il posto da titolare

Nel frattempo, Vlahovic resta concentrato sul presente e continuerà a vestire la maglia bianconera almeno fino a gennaio. In questo avvio di stagione l’attaccante serbo si sta dimostrando particolarmente prolifico.

Dopo le reti segnate in campionato contro Parma e Genoa, è arrivato anche il gol in nazionale: una splendida conclusione che ha deciso la sfida tra Lettonia e Serbia, terminata 0-1.

Non solo Vlahovic, però. Anche Jonathan David ha trovato la via del gol con la sua nazionale, il Canada, andando a segno contro la Romania. Una notizia che rende ancora più interessante il ballottaggio in casa Juventus: Igor Tudor dovrà decidere chi schierare titolare nella prossima sfida di campionato contro l’Inter, il Derby d’Italia.

La sensazione è che l’allenatore bianconero possa alternare i due attaccanti, tenendo conto anche degli impegni europei. Infatti, subito dopo la sfida ai nerazzurri, la Juventus sarà attesa dall’importante match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Dunque, chi non partirà dal primo minuto nel derby d’Italia, con ogni probabilità poi sarà protagonista in Europa.