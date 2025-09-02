Il mercato estivo della Juventus si è concluso con un bilancio complesso ma nel complesso positivo. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, i bianconeri hanno chiuso la sessione con un saldo negativo di 26 milioni di euro per quanto riguarda i cartellini dei giocatori, ma allo stesso tempo hanno registrato un impatto positivo a bilancio pari a 35,4 milioni di euro. Un risultato che, seppur a prima vista possa sembrare contraddittorio, è frutto di una gestione attenta e mirata da parte della dirigenza.

Gli acquisti e le cessioni

Il meccanismo contabile è presto spiegato: la Juventus ha generato circa 88 milioni dalle cessioni e ha sostenuto circa 52 milioni di costi maggiori tra prestiti e nuovi acquisti.

La differenza, pari a 35,4 milioni, ha portato dunque a un effetto positivo sui conti societari. Diverso il discorso se si guarda al saldo netto degli investimenti sui cartellini: gli 82 milioni spesi per i nuovi acquisti sono stati solo in parte compensati dai circa 56 milioni incassati dalle cessioni, con un disavanzo finale di 26 milioni.

In sostanza, la Juventus ha speso più di quanto abbia incassato sul mercato, ma lo ha fatto senza compromettere la sostenibilità economica, anzi riuscendo a migliorare il bilancio grazie alle dinamiche delle operazioni.

Sul fronte delle entrate, la Juventus ha puntato a rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Sono arrivati Edon Zhegrova, esterno offensivo di qualità e fantasia, Loïs Openda, attaccante di movimento e grande dinamismo, João Mário, centrocampista di esperienza e duttilità, e Jonathan David, prima punta di spessore internazionale e capace di garantire gol e profondità.

Le uscite, invece, hanno riguardato giocatori importanti che non rientravano più nei piani tecnici di Igor Tudor o che hanno rappresentato occasioni di plusvalenze utili al bilancio. Hanno lasciato Torino Alberto Costa, giovane esterno difensivo, Douglas Luiz, centrocampista brasiliano arrivato solo un anno fa, Nico González, passato all’Atlético Madrid, Arthur, che continua la sua carriera lontano dall’Italia, e Nicolò Savona, altro talento del settore giovanile bianconero.

Una rosa competitiva per Tudor

Il tecnico croato può ora contare su una rosa rinnovata e più competitiva, soprattutto in fase offensiva. L’arrivo di Openda e David garantisce soluzioni differenti in attacco, con Zhegrova che può rappresentare un’arma tattica sulla fascia grazie alla sua imprevedibilità.

Anche João Mário, pur non essendo più giovanissimo, porta esperienza e intelligenza tattica in mezzo al campo.

Resta tuttavia qualche perplessità in difesa. Kalulu, spesso utilizzato come jolly anche sulla fascia, non è un terzino naturale e la sensazione è che manchi ancora un rinforzo specifico in quel reparto. Tuttavia, i margini di manovra sul mercato erano limitati e la priorità era quella di alzare la qualità offensiva, obiettivo centrato in pieno dalla dirigenza.

In definitiva, la Juventus ha chiuso il mercato con un equilibrio delicato ma positivo: un piccolo sacrificio in termini di saldo cartellini, ma un miglioramento evidente a livello di bilancio. Una strategia che dimostra come la società, pur operando con vincoli economici, sia riuscita a rinforzare la squadra e a dare a Tudor gli strumenti per competere ai massimi livelli. La nuova Juventus riparte da qui: da un mercato intelligente, sostenibile e con un occhio sempre rivolto al futuro.