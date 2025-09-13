La Juventus si prepara a blindare uno dei suoi talenti più luminosi. Kenan Yildiz, classe 2005, è al centro delle strategie bianconere e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’attesa firma sul rinnovo di contratto. L'indiscrezione arriva da Nicolò Ceccarini nel suo editoriale su Tmw: “Yildiz firmerà un nuovo contratto fino al 2030 con un importante aumento di ingaggio sui 4,5 milioni di euro, a cui potrebbero aggiungersi anche alcuni bonus”.

La Juventus vuole blindare Yildiz

Il club bianconero lavora da tempo a questo obiettivo. Lo stesso Ceccarini lo ha sottolineato: “È il caso della Juventus, che già da tempo sta lavorando per allungare il contratto a Yildiz”.

Un impegno costante, volto a tutelare un patrimonio tecnico e umano che rappresenta non soltanto il presente, ma soprattutto il futuro della squadra. Yildiz è considerato un perno del progetto bianconero e la decisione di affidargli la maglia numero 10 è stata un segnale inequivocabile della fiducia riposta in lui.

La Juventus, dunque, non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello turco. Al contrario, intende costruire intorno a lui parte del proprio futuro sportivo. Il rinnovo con scadenza 2030 e un ingaggio da top player per la sua età dimostrano quanto il club sia disposto a investire pur di garantire stabilità al ragazzo. Come ribadito da Ceccarini: “Questi sono giorni decisivi. La trattativa è in uno stato molto avanzato e manca davvero poco per la fumata bianca”.

Tudor non pensa al campo

Mentre la dirigenza lavora ai dettagli contrattuali, Yildiz resta concentrato sul campo. Il calendario della Juventus è fitto di impegni, con il ritorno della Champions League che impone scelte oculate da parte di Tudor. Per l’allenatore croato, il talento turco è un titolare fisso, ma la gestione delle energie sarà fondamentale. In una stagione lunga e complessa, la squadra avrà bisogno di dosare le forze dei suoi elementi migliori, e Yildiz non fa eccezione.

Finora, in questo avvio di stagione, Yildiz non ha ancora trovato la via del gol. Tuttavia, l’impressione è che la prima rete sia soltanto questione di tempo. Da quando è arrivato Tudor, il numero 10 bianconero ha assunto un ruolo diverso all’interno della manovra offensiva.

Il tecnico croato lo schiera più vicino alla porta, permettendogli di incidere con maggiore continuità negli ultimi 30 metri e di mettere in mostra il suo talento negli uno contro uno.

La crescita di Yildiz è sotto gli occhi di tutti. La sua capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano, unita alla maturità tattica che sta sviluppando, lo rendono un profilo unico nel panorama europeo. Juventus e tifosi vedono in lui un simbolo della nuova generazione bianconera, capace di riportare entusiasmo e qualità al progetto tecnico.