Per settimane il nome di Randal Kolo Muani è stato accostato alla Juventus come primo obiettivo di mercato per rinforzare l’attacco. Una trattativa lunga, estenuante, condotta tra i tavoli di Torino e quelli di Parigi, ma conclusasi con un nulla di fatto. Alla fine, i bianconeri hanno scelto di virare con decisione su Lois Openda del Lipsia, lasciando il bomber francese con il cosiddetto “cerino in mano”.

L’attesa di Kolo Muani

Secondo indiscrezioni provenienti dall’entourage del giocatore, Kolo Muani in questi mesi avrebbe fatto di tutto per agevolare il suo trasferimento a Torino.

L’attaccante classe ’98, reduce da mezza stagione di livello fatta in bianconero, avrebbe respinto altre proposte concrete pur di dare priorità alla Juventus, convinto dalle promesse che gli sarebbero state fatte sia da Comolli che da Igor Tudor.

La realtà, però, ha imposto altri scenari. Il Paris Saint-Germain non ha mai voluto abbassare le proprie pretese economiche, blindando il cartellino dell’attaccante con valutazioni che la Juventus, alle prese con un bilancio già sotto pressione, non poteva permettersi. Le formule proposte dal club piemontese, su tutte quelle del prestito con diritto di riscatto, non hanno convinto i parigini, intenzionati a mettere sin dal principio un obbligo di riscatto tassativo.

La scelta Openda e la rimodulazione dei piani di Tudor

Di fronte allo stallo e con la chiusura del mercato alle porte, il direttore tecnico Comolli ha cambiato rotta. La trattativa lampo con il Lipsia per Lois Openda ha rappresentato la soluzione immediata: un’operazione costruita su un prestito con diritto di riscatto condizionato, per una cifra complessiva intorno ai 40 milioni di euro, spalmata sulla prossima stagione. Una strategia coerente con la linea di contenimento dei costi imposta dalla società.

Chi esce sconfitto da questa vicenda è anche Igor Tudor, che aveva individuato in Kolo Muani un tassello fondamentale per il suo progetto tattico. Il tecnico croato vedeva nell’attaccante francese il profilo ideale per dare profondità e fisicità al reparto offensivo, caratteristiche che Openda condivide solo in parte.

Ora dovrà rimodellare il suo piano, adattandosi al nuovo scenario imposto dalle scelte di mercato.

Juve, la tifoseria si divide sul caso Kolo Muani

Sul web la scelta della Juve di virare su Openda ha diviso i tifosi della Juventus: "A me dispiace per Kolo, ma che Comolli si impunti per trattare alle nostre condizioni per me è solo positivo" scrive un utente su X. Un altro invece aggiunge: "Grazie Kolo per quello che ci hai dato in soli 6 mesi e per come tu abbia lottato fino alla fine per tornare a vestire la nostra maglia, ci meritavamo un finale da scrivere ancora insieme".