Le ultime dichiarazioni di Igor Tudor in conferenza stampa hanno acceso un dibattito acceso attorno alla Juventus. Il tecnico croato, parlando di Andrea Cambiaso e della possibilità che raggiunga uno dei grandi club europei, ha lasciato intendere quanto oggi la Vecchia Signora sia distante da realtà come Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Un’osservazione di cui ha scritto su X anche il giornalista Dario Pellegrini.

Tudor le parole su Cambiaso che testimoniano quanto la Juve sia lontana dalle big del calcio europeo

Le parole pronunciate da Igor Tudor in conferenza stampa alla vigilia del match odierno con l'Atalanta non sono passate inosservate e, anzi, hanno acceso un dibattito che rischia di allargarsi.

Interpellato sulle potenzialità di Andrea Cambiaso, il tecnico croato ha elogiato il giovane esterno bianconero sottolineando come, qualora trovasse la capacità di esprimersi con costanza, potrebbe tranquillamente ambire a club di assoluto livello come Real Madrid, Liverpool o Manchester City.

Un attestato di stima importante nei confronti del classe 2000, ma che ha avuto un effetto collaterale tutt’altro che marginale: implicitamente, infatti, Tudor ha dato a intendere come la Juventus di oggi non sia da considerare al pari delle grandi potenze europee. Un’osservazione che, pur rispecchiando un dato di fatto - basti guardare ai risultati delle ultime stagioni e al ridotto bottino di trofei sollevati dalla “Vecchia Signora” - ha infastidito non poco una parte della tifoseria.

Pellegrini: 'So che stanno facendo discutere le parole di Tudor ma è fattuale che la Juve sia lontana dalle grandi'

Di questo argomento ha voluto scrivere su X il giornalista Dario Pellegrini, che senza tanti giri di parole ha sottolineato: "Leggo un po’ di polemiche rispetto le dichiarazioni di Tudor verso Cambiaso e la prospettiva che può raggiungere: sacrosanta verità. La Juve ha la possibilità di raggiungere il livello delle grandi europee, ma da anni ne è fattualmente lontana. Fa male ricordarlo ma è vero".

Parole, quelle scritte da Pellegrini, che a loro volta hanno acceso il dibattito sul web: "Le polemiche ci stanno tutte. Ti sembra normale se durante una plenaria, a lavoro, il capo ricordasse a tutti i presenti quanto tu possa ambire ad aziende migliori se solo ti impegni?

No. Quando si lavora in team, quel team deve essere il migliore che c'è. Punto", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Ma non diciamo cretinate, Sarri che in passato ha detto di odiare la Juve, quando è venuto da noi, è stato molto più rispettoso riguardo la storia della società. Non ha mai sbagliato una conferenza stampa".