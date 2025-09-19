Domani pomeriggio la Juventus farà visita all’Hellas Verona in una sfida che, almeno sulla carta, appare abbordabile ma che nasconde insidie legate alla stanchezza e alle trappole tipiche del Bentegodi. Una vittoria permetterebbe ai bianconeri di conquistare la quarta affermazione consecutiva in campionato: un traguardo che non viene centrato dal 2018, quando sulla panchina sedeva ancora Massimiliano Allegri e la “Vecchia Signora” dettava legge in Serie A. In più, i tre punti regalerebbero agli uomini di Igor Tudor il primato solitario in classifica, almeno fino a lunedì sera, quando il Napoli sarà chiamato alla prova contro il Pisa.

Juve, l'entusiasmo dato dalle rimonte e le possibili scelte di Tudor per il match contro il Verona

La Juventus arriva a Verona con il morale alle stelle. Le ultime due uscite hanno mostrato una vecchia signora capace di soffrire, reagire e sorprendere. Prima il rocambolesco 4-3 sull’Inter, firmato da una rimonta che ha infiammato l’Allianz Stadium; poi il clamoroso 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund, sempre ribaltando un risultato che sembrava compromesso. Due partite che hanno esaltato il carattere e l’orgoglio del gruppo, ma che allo stesso tempo hanno drenato molte energie, sia fisiche che mentali.

Proprio per questo Igor Tudor starebbe valutando cambiamenti importanti nell’undici titolare.

In difesa potrebbero riposare sia Michele Di Gregorio, apparso in difficoltà proprio nelle ultime due uscite, sia Gleison Bremer, da poco rientrato dopo un anno di stop per la rottura del crociato e dunque bisognoso di dosare i minuti. A centrocampo si prevede il ritorno dal primo minuto di Manuel Locatelli, pronto a riprendere in mano la regia e garantire equilibrio in entrambe le fasi di gioco.

Anche in attacco possibile il ballottaggio: Dusan Vlahovic, reduce da un periodo particolarmente prolifico, parte con un netto vantaggio su Jonathan David. L’attaccante serbo, trascinatore nelle ultime settimane, rappresenta l’arma più temuta dagli avversari e il punto di riferimento dell’intero reparto offensivo.

Juve, Verona un ostacolo da affrontare con determinazione

Per la Juventus, però, il peso specifico della partita è enorme. Centrare la quarta vittoria consecutiva vorrebbe dire dare continuità a un percorso di crescita evidente e lanciare un messaggio forte alle rivali. Soprattutto, significherebbe riassaporare il gusto del primato solitario, un traguardo che a Torino non si vive da troppo tempo. Altresì fare un passo falso a Verona farebbe riemergere quei dubbi latenti sulla formazione bianconera, che nonostante abbia fatto delle grandi rimonte nelle ultime due partite, ha comunque palesato delle difficoltà che potevano costarle davvero caro.