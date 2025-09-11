La Juventus guarda con attenzione al mercato dei difensori e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera c’è quello di Mario Gila, centrale della Lazio. A rivelarlo è stato il giornalista Mirko Di Natale, che attraverso un post su X ha scritto: “La Juve è tra i club in Italia che sta monitorando la situazione di Mario Gila. Il difensore della Lazio è in scadenza 2027 e il suo rinnovo – al momento – in stand-by”.

Parole che hanno subito acceso i riflettori sul futuro dello spagnolo, che negli ultimi mesi si è imposto come uno dei punti fermi della retroguardia biancoceleste.

Gila, arrivato a Roma nel 2022 dal Real Madrid, ha saputo conquistare fiducia e spazio, diventando un elemento imprescindibile nello scacchiere difensivo laziale.

La situazione contrattuale di Gila e il rischio che corre la Lazio portando a un solo anno dalla scadenza

Il contratto del difensore classe 2000 termina nel 2027, una scadenza che sulla carta lascia tempo alla Lazio per trattare. Tuttavia, il rinnovo per ora è fermo ai box: la società e l’entourage del giocatore non hanno ancora trovato un’intesa, e questo scenario rischia di aprire spiragli interessanti per le pretendenti.

Attualmente la valutazione di Gila si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che riflette il rendimento costante e la giovane età del giocatore.

Ma se le parti non dovessero arrivare a un prolungamento, il suo prezzo di mercato inevitabilmente calerebbe col passare del tempo. È una dinamica ormai consolidata: quando un calciatore si avvicina a un anno dalla scadenza del contratto, il club che lo detiene è costretto a rivedere al ribasso le richieste economiche, per non rischiare di perderlo a parametro zero.

L’identikit tecnico di Gila e cosa potrebbe garantire alla Juventus

Dal punto di vista tecnico, Mario Gila si è messo in mostra come uno dei centrali più affidabili della Serie A. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha affinato un bagaglio che unisce solidità difensiva e discreta qualità nell’impostazione. È un difensore aggressivo nei contrasti, dotato di un buon senso dell’anticipo e di una forza fisica che gli consente di reggere i duelli sia a terra che nel gioco aereo.

La sua capacità di lettura delle situazioni difensive lo porta a interventi puntuali e raramente fallosi, mentre la precisione nell’impostazione gli permette di non limitarsi a spazzare via il pallone ma di giocarlo con ordine, facilitando la manovra dal basso. A completare il quadro c’è la sua duttilità tattica, che lo rende adattabile sia in una difesa a quattro sia in una linea a tre, con la possibilità di agire sul centrodestra o al centro della retroguardia.