Il nome di Gleison Bremer torna a rimbalzare con insistenza sui radar del calciomercato internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, il centrale brasiliano avrebbe riacceso l'interesse del Manchester Untied (già in passato accostato al suo profilo) e del Liverpool. Entrambe le formazioni potrebbero lanciare il loro affondo per il classe '97 a giugno ma non è da escludere che una delle due faccia un tentativo già per gennaio.

Bremer, un ritorno che ha lasciato poco spazio ai dubbi

Dopo mesi passati ai box per la rottura del legamento crociato, Gleison Bremer è tornato a disposizione della Juventus solo da poche settimane, eppure le sue prestazioni hanno già fugato ogni dubbio: l’infortunio non ne ha scalfito né la forza fisica né l’affidabilità difensiva.

Un segnale chiaro lo si è avuto nelle prime gare di Serie A, dove il brasiliano ha dominato ogni attaccante affrontato e nella trasferta di Verona, quando Igor Tudor ha preferito risparmiarlo per non sovraccaricare il suo rientro. Senza Bremer in campo, i bianconeri non sono andati oltre l’1-1 con l’Hellas, confermando indirettamente quanto la presenza del centrale pesi negli equilibri della squadra. Le sue condizioni ritrovate non sono passate inosservate oltremanica. Il Manchester United, che già prima del lungo stop lo aveva seguito con attenzione, avrebbe riacceso i riflettori sullo stopper juventino. Non meno interessato il Liverpool, che vedrebbe in Bremer un potenziale erede di Virgil Van Dijk, leader difensivo dei Reds ormai non più giovanissimo.

Juventus, il rischio di vedere le inglesi alla porta per Bremer potrebbe essere più vicino del previsto

Secondo le indiscrezioni, l’assalto concreto delle due società inglesi per Bremer potrebbe arrivare la prossima estate, ma non è escluso un tentativo già a gennaio, in occasione della sessione di mercato invernale. La Juventus, dal canto suo, difficilmente si priverà di un elemento così centrale per il progetto tecnico. I dirigenti bianconeri hanno ribadito la volontà di riportare la squadra al vertice del calcio italiano e una cessione di questo peso a stagione in corso cozzerebbe con le parole spese sia dal dg Damien Comolli che dal tecnico Igor Tudor.

Per convincere la società torinese a sedersi al tavolo delle trattative servirà un’offerta pesante: la valutazione attuale di Bremer si aggira infatti intorno ai 70 milioni di euro.

Una cifra importante, che però non spaventa le big della Premier, sempre alla ricerca di profili di alto livello per rinforzare i propri reparti difensivi.

L’impressione è che il futuro di Bremer sarà uno dei temi caldi delle prossime finestre di mercato. Juventus permettendo.