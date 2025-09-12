Il Levante ospiterà il Real Betis all'Estadio Ciudad de Valencia domenica 14 settembre alle ore 16:15, in occasione della quarta giornata della Liga 2025. Quest'incontro promette sfide emozionanti sul rettangolo di gioco, con entrambe le formazioni intenzionate a lasciare il segno in questo avvio di stagione. L'incontro, che si terrà a Valencia, vede il Levante cercare di sfruttare il fattore campo contro un Real Betis determinato a confermare il suo buon avvio nella stagione.

Citazione di Levante-Real Betis: gli ospiti partono favoriti

Secondo il bookmaker, il Real Betis è il preferito per portare a casa i tre punti.

Bet365 quota la vittoria degli ospiti a 2.20, il che riflette la fiducia riposta nella compagine andalusa alla vigilia di questo match. Di contro, la vittoria del Levante è quotata a 3.30, mentre un pareggio è offerto a 3.40. Queste citazioni evidenziano la sfida equilibrata che attende il pubblico valenciano, ma con un leggero vantaggio statistico per il Betis.

Protagonisti attesi: Álvarez e la coppia del centrocampo del Betis

Nelle fila del Levante, uno dei giocatori da tenere d'occhio sarà Carlos Álvarez.

Questo giovane centrocampista spagnolo ha raccolto 114 minuti in campo in questa stagione, dispensando 32 passaggi e vincendo 5 duelli su 13. Anche se le sue statistiche non mostrano contributi diretti in termini di gol o assist, la sua capacità di inserirsi potrebbe rivelarsi una chiave importante per la formazione di casa.

Per il Real Betis, l'attenzione sarà particolarmente rivolta a Giovani Lo Celso. Autore finora di un gol e un assist, l'argentino sta dimostrando il perché del suo rating di 7.53, il più alto tra i compagni di reparto. Con 202 passaggi e 8 chiavi, la sua visione di gioco e il suo controllo di palla saranno essenziali per il Betis. Insieme a lui, Rodrigo Riquelme offre ulteriore creatività: finora ha fornito un assist e realizzato 104 passaggi, con una buona presenza nei duelli vinti (13 su 30).