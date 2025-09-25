Si prospetta un fine settimana di grandi emozioni per gli appassionati di Ligue 1, che potranno assistere al confronto tra Lille e Lione, in programma per il 28 settembre alle ore 17:15.

L'incontro si disputerà nella suggestiva cornice del Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, situato a Villeneuve d'Ascq.

France Flag
Ligue 1
Giornata 6
26/09/2025 20:45
Strasbourg
VS
Marseille
27/09/2025 17:00
Lorient
VS
Monaco
27/09/2025 19:00
Toulouse
VS
Nantes
27/09/2025 21:05
Paris Saint Germain
VS
Auxerre
28/09/2025 15:00
Nice
VS
Paris FC
28/09/2025 17:15
Angers
VS
Stade Brestois 29
28/09/2025 17:15
Lille
VS
Lyon
28/09/2025 17:15
Metz
VS
Le Havre
28/09/2025 20:45
Rennes
VS
Lens

I bookmaker parlano chiaro, il Lille è favorito

Il Lille parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.20, il pareggio a 3.40 e il successo del Lione a 3.00. Anche Bet365 propone quote favorevoli per il Lille, offrendolo vincente a 2.25: il pareggio rimane invariato a 3.40 e il successo del Lione è leggermente più alto, a 3.20.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Monaco
5
4
0
1
13 / 7
6
12
W
W
W
L
W
2
Paris Saint Germain
5
4
0
1
10 / 4
6
12
L
W
W
W
W
3
Lyon
5
4
0
1
7 / 3
4
12
W
L
W
W
W
4
Strasbourg
5
4
0
1
8 / 5
3
12
W
W
L
W
W
5
Lille
5
3
1
1
13 / 8
5
10
L
W
W
W
D
6
Marseille
5
3
0
2
10 / 4
6
9
W
W
L
W
L
7
Lens
5
3
0
2
8 / 5
3
9
W
L
W
W
L
8
Rennes
5
2
2
1
7 / 8
-1
8
D
W
D
L
W
9
Toulouse
5
2
0
3
7 / 9
-2
6
L
L
L
W
W
10
Auxerre
5
2
0
3
4 / 6
-2
6
W
L
L
L
W
11
Paris FC
5
2
0
3
9 / 12
-3
6
L
W
W
L
L
12
Nice
5
2
0
3
6 / 9
-3
6
L
W
L
W
L
13
Angers
5
1
2
2
3 / 4
-1
5
L
D
D
L
W
14
Stade Brestois 29
5
1
1
3
9 / 11
-2
4
W
L
L
L
D
15
Le Havre
5
1
1
3
6 / 8
-2
4
D
L
W
L
L
16
Nantes
5
1
1
3
3 / 5
-2
4
D
L
W
L
L
17
Lorient
5
1
1
3
6 / 13
-7
4
D
L
L
W
L
18
Metz
5
0
1
4
5 / 13
-8
1
L
D
L
L
L

Giocatori chiave e statistiche: il portiere Özer in evidenza

Uno dei protagonisti più attesi è Berke Özer, il portiere turco del Lille, che fin qui ha totalizzato undici parate e concesso otto reti (uno il clean sheet portato a casa).

A livello difensivo, i tifosi sperano in una buona partita per Chancel Mbemba (due cartellini gialli per lui in due partite disputate) e Nathan Ngoy, che ha già finalizzato 12 intercetti.

In mezzo al campo c'è invece attesa per Hákon Haraldsson - per lui due gol in quattro partite, cinque dribbling e otto passaggi chiave - e Ayyoub Bouaddi, che a soli 17 anni ha già dimostrato maturità e capacità tecnica.

Davanti, occhi puntati su Félix Correia - tre assist per lui -, Olivier Giroud, - in gol in due circostanze - e Matias Fernandez-Pardo, ventenne belga che in cinque partite ha già messo a referto due gol e un assist.
