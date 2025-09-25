Si prospetta un fine settimana di grandi emozioni per gli appassionati di Ligue 1, che potranno assistere al confronto tra Lille e Lione, in programma per il 28 settembre alle ore 17:15.

L'incontro si disputerà nella suggestiva cornice del Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, situato a Villeneuve d'Ascq.

I bookmaker parlano chiaro, il Lille è favorito

Il Lille parte con i favori del pronostico.

William Hill quota la vittoria casalinga a 2.20, il pareggio a 3.40 e il successo del Lione a 3.00. Anche Bet365 propone quote favorevoli per il Lille, offrendolo vincente a 2.25: il pareggio rimane invariato a 3.40 e il successo del Lione è leggermente più alto, a 3.20.

Giocatori chiave e statistiche: il portiere Özer in evidenza

Uno dei protagonisti più attesi è Berke Özer, il portiere turco del Lille, che fin qui ha totalizzato undici parate e concesso otto reti (uno il clean sheet portato a casa).

A livello difensivo, i tifosi sperano in una buona partita per Chancel Mbemba (due cartellini gialli per lui in due partite disputate) e Nathan Ngoy, che ha già finalizzato 12 intercetti.

In mezzo al campo c'è invece attesa per Hákon Haraldsson - per lui due gol in quattro partite, cinque dribbling e otto passaggi chiave - e Ayyoub Bouaddi, che a soli 17 anni ha già dimostrato maturità e capacità tecnica.

Davanti, occhi puntati su Félix Correia - tre assist per lui -, Olivier Giroud, - in gol in due circostanze - e Matias Fernandez-Pardo, ventenne belga che in cinque partite ha già messo a referto due gol e un assist.