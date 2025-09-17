Il Manchester City di Guardiola e il Napoli si preparano a darsi battaglia nel palcoscenico europeo più prestigioso, la Champions League: il match è in programma giovedì 18 settembre alle 21:00 all'Etihad Stadium di Manchester.
Gli azzurri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato, vogliono confermare il loro momento di forma anche in Champions League, con i Citizens che vogliono iniziare invece al meglio la rassegna europea.
Sarà una partita dal sapore speciale per Kevin De Bruyne, pronto a tornare a Manchester da avversario e a guidare i partenopei in una sfida dal grande fascino internazionale.
Le probabili formazioni di Manchester City-Napoli
Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic (Meret); Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.
Quote di Manchester City-Napoli: Citizens nettamente favoriti
Secondo i bookmaker, il Manchester City è nettamente favorito: William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 1.67, il pareggio a 3.90 e il trionfo degli ospiti partenopei a 4.80.
Anche Bet365 offre quote simili, con il successo della squadra di Guardiola quotato a 1.65, il pareggio a 4.00 e la vittoria degli azzurri a 5.00.
Le stelle in campo: Haaland e il talento del City
Il Manchester City vanta calciatori di altissimo livello e pronti a fare la differenza, su tutti Erling Haaland.
Nella scorsa stagione di Champions Haaland ha segnato 8 reti in 9 partite, totalizzando 21 tiri nello specchio su 30 tentativi totali. La sua presenza fisica e fiuto del gol lo rendono una minaccia costante per qualsiasi difesa.
Al suo fianco, sarà Bernardo Silva a dettare i tempi del gioco.
Dal canto suo il Napoli schiererà invece il grande ex Kevin De Bruyne, che nella scorsa Champions League in maglia Citizen ha servito 11 passaggi chiave in sole 7 apparizioni.