Takehiro Tomiyasu, 26enne giapponese ex Bologna e Arsenal, Kurt Zouma, centrale di difesa francese di 30 anni e Josh Brownhill, 29enne mediano: sono solo alcuni dei calciatori che ad oggi 2 settembre risultano ancora svincolati e dunque acquistabili pagando solo l'ingaggio e senza doverne pagare il cartellino.

Guardando al campionato italiano, il calciomercato si è chiuso ieri, ma fino al 12 dicembre sarà possibile acquisire uno o più giocatori svincolati. L'elenco di profili potenzialmente appetibili è molto ampio.

Tra gli svincolati di lusso anche gli ex 'italiani' Eriksen e Karsdorp

Tanti i calciatori al momento senza contratto, fra questi anche gli ex 'italiani' Christian Eriksen (33 anni) con un passato nell'Inter e Manchester United, centrocampista offensivo in grado all'occorrenza di ricoprire il ruolo di trequartista, e Rick Karsdorp, terzino destro che ha militato tra gli altri anche nella Roma.

Guardando al centrocampo risultano liberi anche Marko Grujić, Daler Kuzyaev e Sasa Zdjelar, mentre spostando il raggio d'azione più in là verso la zona offensiva sono a disposizione, tra gli altri, Kelechi Iheanacho (28 anni) e Paco Alcácer (32 anni), bomber navigato in cerca di rilancio. Sulle corsie esterne i riflettori sono puntati su Hakim Ziyech (32 anni), e sul croato Marko Pjaca, che proverà a rimettersi in gioco dopo le esperienze in Italia con Juventus, Empoli e Fiorentina.

L'elenco risulta essere presso che sterminato: Sergio Reguilón, Mateusz Legowski (22 anni), mediano polacco ex Salernitana, Lorenzo Insigne, vicinissimo al Parma, Alex Oxlade-Chamberlain, Miralem Pjanic, ex Juventus e Roma, Adam Ounas, ex Napoli, e Giacomo Bonaventura, ex Milan e Fiorentina.

Quali squadre italiane hanno ancora delle caselle vuote

Come accennato, la campagna trasferimenti della Serie A si è chiusa ieri, ma alcune società del nostro campionato sono ancora alla ricerca di potenziali calciatori perchè per un motivo o per l'altro non sono riuscite a centrare gli obiettivi prefissati.

Tra queste la Roma, con il tecnico Gasperini che aveva espressamente richiesto un esterno destro d'attacco (in rosa c'è il solo El Shaarawy), e il Milan, che alla fine non è riuscito ad accontentare Massimiliano Allegri prelevando un centrale di difesa di esperienza.

Al momento non è ancora chiaro se giallorossi e rossoneri decideranno di attingere al mercato degli svincolati, fino a dicembre ogni mossa sarà ancora possibile.