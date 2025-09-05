Trattenere i giocatori di maggior spessore è uno degli obiettivi della Juventus che vuole blindare Kenan Yildiz. La Vecchia Signora sarebbe pronta a intavolare le trattative per il rinnovo contrattuale del numero 10, considerato fondamentale per il presente e futuro del club bianconero.

Possibile rinnovo per Yildiz, si lavora ad una proposta fino al 2030

Questo inizio di stagione ha rimarcato la centralità e soprattutto l'incedibilità del talento turco che a suon di prestazioni è diventato un elemento cardine per Igor Tudor. Oltre a grande fantasia in avanti, il numero 10 effettua anche un lavoro oscuro in fase di non possesso, che è fondamentale per il sistema di gioco bianconero.

Viste le offerte arrivate in estate da parte di top club europei come Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco, la Juventus è pronta a blindare il classe 2005 con il rinnovo di contratto.

Stando gli ultimi rumors di calciomercato, la Vecchia Signora sarebbe pronta ad una proposta fino al giugno 2030 con un ingaggio attorno ai 5-6 milioni di euro. Al momento comunque non si può parlare di una vera trattativa, ma di un approccio al rinnovo: la società bianconera che punterà sulla volontà del ragazzo di continuare a essere protagonista con la maglia della Vecchia Signora.

Retroscena Kostic, no a Roma ed Atalanta

Intanto Filip Kostic è rimasto alla Juventus. Dopo il prestito al Fenerbahce, l'esterno classe '92 si è guadagnato la riconferma con prestazioni di alto livello durante il Mondiale per club.

Tudor ne apprezza la duttilità ed esperienza che potrebbero risultare importanti. Durante la sessione di mercato, il jolly serbo era stato accostato ad alcuni club italiani come Roma e soprattutto Atalanta (che ha successivamente virato su Zalewski). Stando agli ultimi rumors, la Juve avrebbe rifiutato delle offerte proprio dai giallorossi e dalla Dea, aspetto che ha rimarcato la volontà di trattenere Kostic almeno fino a gennaio. Il serbo si candida anche a una maglia da titolare nella gara di sabato 13 settembre contro l'Inter, vista la squalifica di Cambiaso

Sarà poi da capire il suo futuro, visto il contratto in scadenza nel giugno 2026: i prossimi mesi potrebbero così risultare decisivi per il suo futuro in bianconero. Una situazione simile la vive anche Weston McKennie, pure lui con il contratto in scadenza nel 2026 e quindi potrebbe salutare la Juve al termine della stagione.