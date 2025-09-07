Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube sottolineando come nella prossima estate il PSG, non più in buoni rapporti con la Juve per la vicenda Kolo Muani, potrebbe tentare di soffiare proprio ai bianconeri Khephren Thuram.

Calciomercato Juventus, Schira: 'Nella prossima stagione il PSG può tentare lo sgambetto ai bianconeri per Thuram'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di due top player di Juventus e Inter: "Il destino dei fratelli Thuram è ancora legato alla Serie A e questa è una buona notizia per il calcio italiano perché sia Marcus che Khephren sono stati molto corteggiati anche questa estate, però ormai l'autunno si avvicina e attenzione perché Khephren ha avuto delle offerte sia dall'Arabia Saudita che un sondaggio del Paris Saint Germain, che ora è in pessimi rapporti con la Juve dopo la questione Kolo e potrebbe tentare lo sgambetto la prossima estate.

Per Marcus c'è stato qualche movimento in Inghilterra, però entrambi i fratelli sono felici di stare nelle loro attuali squadre. Quindi la sensazione è che possano restare ancora in Italia, magari allungando il contratto".

Il giornalista poi ha aggiunto: "Mentre tanti guardano i denari o cercano di guadagnare maggiormente, la priorità dei due Thuram è di essere competitivi ai massimi livelli e ritengono comunque il calcio italiano il palcoscenico al momento ideale. Poi chiaro, se domani mattina chiama il Real Madrid è un altro discorso, ma le offerte che loro hanno ricevuto di club non a livello di Inter e Juve, come storia, blasone e potenzialità, ma economicamente in grado di dare uno stipendio in doppia cifra, non sono state prese in considerazione".

Schira ha poi concluso dicendo: "Discorso diverso invece quello di Denzel Dumfries che io terrei d'occhio, perché? Perché Dumfries dal ritiro della nazionale olandese ha ammiccato a un possibile sbarco in Premier e questo secondo me non è mai positivo. Quando i giocatori vanno in nazionale e parlano di mercato, non finisce bene. Lo dice la storia, succedeva 15 anni fa con Kakà. Era successo quando con Shevchenko quando iniziò ad aprire la porta al Chelsea e poi un anno dopo andò a Londra dai Blues. Insomma ci sono tanti altri casi, quindi vicenda da monitorare, però la causa rescissoria di Dumfries da 25 milioni vale solamente a luglio e comunque sia quest'anno non l'ha pagata nessuno".

Inter, i tifosi rispondono a Schira: 'Dumfries sarà il prossimo a essere ceduto'

Le parole di Schira, specie quelle su Dumfries, hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Dumfries è già stato sostituito de Luis Henrique a priori e forse sarà il prossimo a essere ceduto. Già durante il mondiale avevo detto che l'Inter avrebbe fatto un a prendere Wesley", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Peccato che Dumfries si liberava con 25 milioni era prendibile e nessuno di importante si è fatto vivo dalla Premier".