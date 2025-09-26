Domenica 28 settembre il Giuseppe Meazza sarà teatro di una serata ad alta intensità: alle 20:45 andrà in scena Milan-Napoli, big match della quinta giornata di Serie A. Una sfida che promette spettacolo, con i rossoneri che confermano l’undici di Udine e ritrovano Maignan tra i pali, mentre Leao partirà dalla panchina. I partenopei recuperano Lobotka e Anguissa, ma devono rinunciare a Buongiorno, sostituito da Juan Jesus, con Meret ancora avanti su Milinkovic.

Italy Flag
Serie A
Giornata 5
27/09/2025 15:00
Como
VS
Cremonese
27/09/2025 18:00
Juventus
VS
Atalanta
27/09/2025 20:45
Cagliari
VS
Inter
28/09/2025 12:30
Sassuolo
VS
Udinese
28/09/2025 15:00
AS Roma
VS
Verona
28/09/2025 15:00
Pisa
VS
Fiorentina
28/09/2025 18:00
Lecce
VS
Bologna
28/09/2025 20:45
AC Milan
VS
Napoli
29/09/2025 18:30
Parma
VS
Torino
29/09/2025 20:45
Genoa
VS
Lazio

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jashari (rientra alla 10ª giornata)

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Lukaku (rientra alla 14ª giornata), Contini (da valutare), Buongiorno (rientra all’8ª giornata)

Il Milan conferma l’undici visto a Udine e ritrova Maignan tra i pali.

Leao partirà dalla panchina, mentre in avanti Gimenez è favorito su Nkunku e Pulisic su Loftus-Cheek.

Il Napoli ritrova Lobotka e Anguissa titolari per il big match di San Siro. Conte perde però Buongiorno, fermato da una lesione muscolare: al suo posto Juan Jesus. Tra i pali Meret resta avanti su Milinkovic.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Napoli
4
4
0
0
9 / 3
6
12
W
W
W
W
2
Juventus
4
3
1
0
8 / 4
4
10
D
W
W
W
3
AC Milan
4
3
0
1
7 / 2
5
9
W
W
W
L
4
AS Roma
4
3
0
1
3 / 1
2
9
W
L
W
W
5
Atalanta
4
2
2
0
9 / 3
6
8
W
W
D
D
6
Cremonese
4
2
2
0
5 / 3
2
8
D
D
W
W
7
Cagliari
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
W
L
D
8
Como
4
2
1
1
5 / 3
2
7
W
D
L
W
9
Udinese
4
2
1
1
4 / 5
-1
7
L
W
W
D
10
Inter
4
2
0
2
11 / 7
4
6
W
L
L
W
11
Bologna
4
2
0
2
3 / 3
0
6
W
L
W
L
12
Torino
4
1
1
2
1 / 8
-7
4
L
W
D
L
13
Lazio
4
1
0
3
4 / 4
0
3
L
L
W
L
14
Sassuolo
4
1
0
3
4 / 7
-3
3
L
W
L
L
15
Verona
4
0
3
1
2 / 6
-4
3
D
D
L
D
16
Genoa
4
0
2
2
2 / 4
-2
2
L
D
L
D
17
Fiorentina
4
0
2
2
3 / 6
-3
2
L
L
D
D
18
Parma
4
0
2
2
1 / 5
-4
2
D
L
D
L
19
Pisa
4
0
1
3
3 / 6
-3
1
L
L
L
D
20
Lecce
4
0
1
3
2 / 8
-6
1
L
L
L
D

Le performance dei protagonisti

Il Milan può contare sulla solidità difensiva di giocatori come Mike Maignan e Fikayo Tomori.

Maignan, con 3 presenze in stagione, ha già effettuato 3 parate decisive pur avendo concesso 2 gol, mentre Tomori ha dimostrato precisione con 245 passaggi completati e una valutazione media di 7.08. A centrocampo, combatterà Luka Modrić, il croato quarantenne ancora capace di brillare con 1 gol e 1 assist in 4 partite e una media di 7.78 a confermarlo. In avanti, Christian Pulišić, con 3 gol e 1 assist in 4 presenze, è chiamato a guidare l'attacco milanista con la sua abilità nel dribbling e la visione di gioco (9 passaggi chiave).

Per il Napoli, Kevin De Bruyne è la stella che illumina il gioco partenopeo: 2 gol e una media di 7.25 in 4 presenze per uno dei migliori registi al mondo, pronto a orchestrare la manovra azzurra. Sotto i riflettori il suo confronto con Modrić, l'altra superstar arrivata in Italia tra le fila del Milan.
