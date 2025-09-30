Il principe Alberto di Monaco dovrà abbandonare, almeno per una sera, i suoi pensieri arciducali e vestirsi a serata di gala calcistica: il Monaco ospiterà il Manchester City il 1° ottobre alle 21 allo Stade Louis-II, in una sfida di Champions League che promette spettacolo e tensioni, con gli ospiti fermi nel ruolo di grandi protagonisti della fase a campionato. Il confronto sarà un test di forza e carattere per entrambe le squadre, con il City che cercherà di confermare il suo status di una delle favorite assolute del torneo. Diretta tv su Sky, streaming su NOW.

Il Monaco ha iniziato la stagione con coraggio, puntando su talenti da rilanciare come Pogba, Minamino e soprattutto Ansu Fati. In Ligue 1 i monegaschi inseguono la vetta a soli 3 punti, ma nell’ultima uscita contro il Lorient hanno pagato l’espulsione di Kehrer e sono caduti 3-1. In Champions l’esordio è stato amaro, con il pesante 1-4 subito in casa del Club Brugge.

Il Manchester City, dopo un avvio complicato, sembra in ripresa. Contro l’Arsenal ha sfiorato la vittoria, sfumata nel recupero per il pallonetto di Martinelli, ma ha risposto con un netto 5-1 al Burnley, firmato dalla doppietta di Haaland. Guardiola vuole conferme anche in Europa.

Le probabili formazioni di Monaco-Manchester City

Monaco (4-4-2): Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze, Fati; Balogun, Biereth.

Allenatore: Hütter.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Reijnders, Doku; Haaland.

Allenatore: Guardiola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote: Citizens favoriti in terra monegasca

I bookmaker non hanno dubbi sulla supremazia degli uomini di Pep Guardiola sul prato del Louis-II.

William Hill quota la vittoria del Monaco a un corposo 6.00, mentre il pareggio è offerto a 4.60. In netto contrasto, la vittoria del Manchester City è stimata a un ben più contenuto 1.44. Analoghe le valutazioni di Bet365, che offre i monegaschi vincenti a 6.25, il pareggio a 5.00 e i Citizens sempre a 1.44 per la conquista dei tre punti.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Le stelle sul campo: da Haaland a Doku, gioventù contro esperienza

Occhi puntati su alcuni protagonisti che promettono scintille.

Erling Haaland, il vichingo del City, continua a destare ammirazione. In questo inizio di Champions, il norvegese ha già timbrato il cartellino una volta, con un rating di 7.3, frutto di 80 minuti giocati e di 4 tiri complessivi, di cui uno a bersaglio. Nonostante le sole 7 occasioni di passaggio, la sua presenza resta intimidatoria in area.

Non è solo però l’attaccante scandinavo a tenere alto il vessillo della formazione inglese. Jérémy Doku ha mostrato la sua agilità beffarda nell'ultima apparizione, con un eccellente rating di 8.5. Il belga, in 69 minuti, ha realizzato un gol e ha sottoscritto la sua prestazione con 49 passaggi precisi e 4 chiavi decisive. La sua abilità nei duelli, vincendone 6 su 11, lo rende un cliente difficile da marcare per qualsiasi difesa avversaria.

Il Monaco, dal suo canto, si affida alla versatilità dei suoi giovani interpreti per tentare l’impresa. Folarin Balogun, pur avendo un rating inferiore di 6.5, rappresenta uno dei pilastri offensivi, capace di creare spazi con i suoi movimenti agilissimi. In tandem con lui c'è Mika Biereth, il cui occhio per l’opportunità gli ha permesso di guadagnare un calcio di rigore nel corso della sua prima apparizione.

Da considerare anche l’astro nascente Ansu Fati, subentrato nella precedente gara e capace di lasciare il segno in soli 27 minuti con un goal, ottenendo un pregevole rating di 7.3.
© RIPRODUZIONE VIETATA