Il principe Alberto di Monaco dovrà abbandonare, almeno per una sera, i suoi pensieri arciducali e vestirsi a serata di gala calcistica: il Monaco ospiterà il Manchester City il 1° ottobre alle 21 allo Stade Louis-II, in una sfida di Champions League che promette spettacolo e tensioni, con gli ospiti fermi nel ruolo di grandi protagonisti della fase a campionato. Il confronto sarà un test di forza e carattere per entrambe le squadre, con il City che cercherà di confermare il suo status di una delle favorite assolute del torneo. Diretta tv su Sky, streaming su NOW.

Il Monaco ha iniziato la stagione con coraggio, puntando su talenti da rilanciare come Pogba, Minamino e soprattutto Ansu Fati. In Ligue 1 i monegaschi inseguono la vetta a soli 3 punti, ma nell’ultima uscita contro il Lorient hanno pagato l’espulsione di Kehrer e sono caduti 3-1. In Champions l’esordio è stato amaro, con il pesante 1-4 subito in casa del Club Brugge.

Il Manchester City, dopo un avvio complicato, sembra in ripresa. Contro l’Arsenal ha sfiorato la vittoria, sfumata nel recupero per il pallonetto di Martinelli, ma ha risposto con un netto 5-1 al Burnley, firmato dalla doppietta di Haaland. Guardiola vuole conferme anche in Europa.

Le probabili formazioni di Monaco-Manchester City

Monaco (4-4-2): Kohn; Vanderson, Dier, Kehrer, Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze, Fati; Balogun, Biereth.

Allenatore: Hütter.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Bobb, Silva, Reijnders, Doku; Haaland.

Allenatore: Guardiola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

In dubbio: nessuno

Quote: Citizens favoriti in terra monegasca

I bookmaker non hanno dubbi sulla supremazia degli uomini di Pep Guardiola sul prato del Louis-II.

William Hill quota la vittoria del Monaco a un corposo 6.00, mentre il pareggio è offerto a 4.60. In netto contrasto, la vittoria del Manchester City è stimata a un ben più contenuto 1.44. Analoghe le valutazioni di Bet365, che offre i monegaschi vincenti a 6.25, il pareggio a 5.00 e i Citizens sempre a 1.44 per la conquista dei tre punti.

Le stelle sul campo: da Haaland a Doku, gioventù contro esperienza

Occhi puntati su alcuni protagonisti che promettono scintille.

Erling Haaland, il vichingo del City, continua a destare ammirazione. In questo inizio di Champions, il norvegese ha già timbrato il cartellino una volta, con un rating di 7.3, frutto di 80 minuti giocati e di 4 tiri complessivi, di cui uno a bersaglio. Nonostante le sole 7 occasioni di passaggio, la sua presenza resta intimidatoria in area.

Non è solo però l’attaccante scandinavo a tenere alto il vessillo della formazione inglese. Jérémy Doku ha mostrato la sua agilità beffarda nell'ultima apparizione, con un eccellente rating di 8.5. Il belga, in 69 minuti, ha realizzato un gol e ha sottoscritto la sua prestazione con 49 passaggi precisi e 4 chiavi decisive. La sua abilità nei duelli, vincendone 6 su 11, lo rende un cliente difficile da marcare per qualsiasi difesa avversaria.

Il Monaco, dal suo canto, si affida alla versatilità dei suoi giovani interpreti per tentare l’impresa. Folarin Balogun, pur avendo un rating inferiore di 6.5, rappresenta uno dei pilastri offensivi, capace di creare spazi con i suoi movimenti agilissimi. In tandem con lui c'è Mika Biereth, il cui occhio per l’opportunità gli ha permesso di guadagnare un calcio di rigore nel corso della sua prima apparizione.

Da considerare anche l’astro nascente Ansu Fati, subentrato nella precedente gara e capace di lasciare il segno in soli 27 minuti con un goal, ottenendo un pregevole rating di 7.3.