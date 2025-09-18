Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Bernardo Silva, centrocampista dato in uscita dal Manchester CIty come parametro zero e seguito dalla Juventus, potrebbe invece seguire nella prossima estate José Mourinho al Benfica.

Bernardo Silva: un obiettivo a parametro zero che intriga i bianconeri ma che può complicarsi

Il destino di Bernardo Silva potrebbe presto prendere una piega inattesa. Da settimane il fantasista del Manchester City è al centro delle voci di mercato che lo vedono lontano dall’Etihad a partire dalla prossima estate. In scadenza di contratto nel giugno 2026 e con un futuro sempre più in discussione, il centrocampista portoghese sembrava indirizzato verso un addio e la Juventus sarebbe tra le candidate principali a sfruttare l’occasione.

Il club bianconero, alla ricerca di un innesto capace di innalzare la qualità della mediana, avrebbe infatti individuato in Silva uno dei profilo più interessanti: esperienza internazionale, visione di gioco e un bagaglio tecnico che potrebbe cambiare volto al reparto. L’ipotesi di poterlo ingaggiare a parametro zero al termine del suo ciclo al City rende inoltre l’operazione ancora più appetibile. Tuttavia, lo scenario si potrebbe complicare a causa dell'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Benfica, ufficializzato proprio oggi.

Mourinho, un catalizzatore del calcio portoghese

L’ex tecnico di Porto, Inter, Real Madrid e più recentemente del Fenerbahçe, rappresenta un vero catalizzatore per il calcio portoghese.

La sua sola presenza potrebbe infatti spostare gli equilibri del mercato lusitano e secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, lo “Special One” sarebbe in grado di attrarre profili di alto livello, tra cui proprio Bernardo Silva. Per il mediano dei Citizens, l’idea di tornare in patria per vivere la parte finale della carriera sotto la guida di Mourinho avrebbe un fascino particolare. Il Benfica, già competitivo sul piano nazionale e in Europa, si trasformerebbe così in un’opzione concreta per lui.

Il fascino della Premier e delle big europee potrebbe infatti non bastare di fronte alla chiamata di Mourinho, in grado di far leva sia sul cuore che sull’ambizione del fantasista.

Quel che è certo è che Bernardo Silva, nel caso in cui decidesse di non trovasse la quadra per il rinnovo con il City, diventerà uno dei nomi più contesi dell’estate.