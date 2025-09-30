Gli azzurri tornano protagonisti in Europa: il Napoli ospiterà lo Sporting Lisbona mercoledì 1° ottobre alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2025/2026. Diretta tv su Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, streaming su NOW TV e Sky Go.

Napoli in cerca di riscatto

Dopo il passo falso con il Manchester City, la formazione di Antonio Conte è chiamata a dare una risposta convincente. Le rotazioni difensive e la condizione atletica non ancora al top hanno pesato nell’esordio, ma davanti al proprio pubblico il Napoli punta a ritrovare fiducia, facendo leva sull’intensità di gioco e sulla spinta delle corsie laterali.

Sporting, entusiasmo e insidie

La squadra allenata da Rui Borges arriva a Fuorigrotta con il morale alto dopo il successo all’esordio in Champions, ma sa di dover affrontare un livello di difficoltà più elevato. L’allenatore portoghese chiederà compattezza difensiva, pressing immediato in fase di non possesso e creatività negli spazi grazie alla fantasia dei suoi uomini di talento.

Probabili scelte di Conte

Il Napoli dovrebbe presentarsi con un 4-1-4-1. In porta conferma per Meret; linea difensiva con Spinazzola e Gutiérrez sugli esterni e la coppia Juan Jesus–Beukema al centro. A protezione della retroguardia è atteso Gilmour, con McTominay e De Bruyne nel cuore della mediana e Elmas e Politano larghi sulle fasce.

Il terminale offensivo sarà Højlund. Conte dovrà fare a meno di diversi giocatori: restano indisponibili Di Lorenzo, Buongiorno, Contini, Lukaku e Rrahmani, mentre le condizioni di Spinazzola e Olivera sono da valutare.

Le mosse di Rui Borges

Lo Sporting dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. In porta spazio a João Virgínia; difesa composta da Fresneda e Araújo sulle fasce, con Quaresma e Gonçalo Inácio centrali. In mezzo al campo agiranno Hjulmand e Kochorashvili, mentre sulla trequarti sono attesi Quenda e Trincão esterni e Pedro Gonçalves alle spalle dell’unica punta Suárez. Assenti per infortunio Bragança e Santos, ma nessun giocatore squalificato.

Quote di Napoli-Sporting Lisbona: i favoriti sono gli azzurri

Per i bookmaker gli azzurri partono avanti: la vittoria del Napoli è quotata mediamente dalle agenzie di scommesse attorno a quota 1.80, con lo Sporting oltre 4.00, anche se in Champions le sorprese non mancano mai.

Protagonisti in campo: le stelle di Napoli e Sporting Lisbona

Nel centrocampo del Napoli, Scott McTominay sarà chiamato a guidare le manovre.

Nella precedente apparizione in Champions, il mediano scozzese ha giocato tutti i 90 minuti, riuscendo a mantenersi solido con 21 passaggi e vincendo 5 dei 10 duelli.

In casa partenopea, i riflettori saranno puntati anche su Kevin De Bruyne, che nella precedente gara europea ha lasciato il campo dopo soli 26 minuti. Nonostante il minutaggio ridotto, la sua qualità nei passaggi (8 in totale) resterà una delle armi offensive a disposizione del Napoli.

A tentare di violare la difesa avversaria sarà Rasmus Højlund. Nella sua ultima uscita, ha contribuito con 8 passaggi e ha affrontato 5 duelli, vincendone solo uno.

Dal canto suo, lo Sporting Lisbona si affida ai colpi di genio di Geovany Tcherno Quenda, che nella scorsa partita continentale ha brillato con un gol e un assist, affiancati da una valutazione complessiva di 8.6 su 10.

Non da meno è l’inarrestabile Trincão, attuale punto di riferimento per l’attacco portoghese, autore di una splendida doppietta e una prestazione valutata a 9.6. Con 47 passaggi e 7 dribbling vincenti su 10 tentativi, il calciatore portoghese sarà una minaccia costante per la retroguardia partenopea.

Infine, Luis Suárez completerà l'attacco biancoverde, dopo un debutto in Champions che ha visto il colombiano attivo in ogni fase del gioco, partecipando a 9 duelli, di cui 5 vinti.