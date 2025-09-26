Newcastle e Arsenal si affrontano domenica 28 settembre alle ore 17:30, nella cornice iconica di St. James' Park, casa dei Magpies. L'appuntamento segnala la sesta giornata della Premier League 2025, e richiama grande attenzione da parte dei tifosi e degli analisti. A dirigere la sfida sarà il fischietto di Jarred Gillett, mentre le due squadre cercano di consolidare le rispettive ambizioni stagionali. I Gunners puntano a rimanere nelle zone alte della classifica, mentre Newcastle cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere punti preziosi.

England Flag
Premier League
Giornata 6
27/09/2025 13:30
Brentford
VS
Manchester United
27/09/2025 16:00
Chelsea
VS
Brighton
27/09/2025 16:00
Manchester City
VS
Burnley
27/09/2025 16:00
Crystal Palace
VS
Liverpool
27/09/2025 16:00
Leeds
VS
Bournemouth
27/09/2025 18:30
Nottingham Forest
VS
Sunderland
27/09/2025 21:00
Tottenham
VS
Wolves
28/09/2025 15:00
Aston Villa
VS
Fulham
28/09/2025 17:30
Newcastle
VS
Arsenal
29/09/2025 21:00
Everton
VS
West Ham

Quote di Newcastle-Arsenal: Gunners avanti nei pronostici

I bookmaker vedono l'Arsenal come favorite per questo scontro. Secondo William Hill e Bet365, la vittoria degli ospiti è quotata a 2.10, mentre un successo casalingo del Newcastle è dato a 3.40. Il pareggio, risultato spesso imprevedibile e insidioso, è quotato a 3.30 e 3.40 rispettivamente.

Queste quotazioni sottolineano la fiducia nel potenziale della squadra londinese, malgrado le insidie che ogni trasferta in Premier League nasconde.

England Flag
Premier League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Liverpool
5
5
0
0
11 / 5
6
15
W
W
W
W
W
2
Arsenal
5
3
1
1
10 / 2
8
10
D
W
L
W
W
3
Tottenham
5
3
1
1
10 / 3
7
10
D
W
L
W
W
4
Bournemouth
5
3
1
1
6 / 5
1
10
D
W
W
W
L
5
Crystal Palace
5
2
3
0
6 / 2
4
9
W
D
W
D
D
6
Chelsea
5
2
2
1
10 / 5
5
8
L
D
W
W
D
7
Sunderland
5
2
2
1
6 / 4
2
8
D
D
W
L
W
8
Fulham
5
2
2
1
6 / 5
1
8
W
W
L
D
D
9
Manchester City
5
2
1
2
9 / 5
4
7
D
W
L
L
W
10
Everton
5
2
1
2
6 / 5
1
7
L
D
W
W
L
11
Manchester United
5
2
1
2
6 / 8
-2
7
W
L
W
D
L
12
Leeds
5
2
1
2
4 / 7
-3
7
W
L
D
L
W
13
Newcastle
5
1
3
1
3 / 3
0
6
D
W
D
L
D
14
Brighton
5
1
2
2
6 / 8
-2
5
D
L
W
L
D
15
Nottingham Forest
5
1
2
2
5 / 9
-4
5
D
L
L
D
W
16
Burnley
5
1
1
3
5 / 8
-3
4
D
L
L
W
L
17
Brentford
5
1
1
3
6 / 10
-4
4
L
D
L
W
L
18
Aston Villa
5
0
3
2
1 / 5
-4
3
D
D
L
L
D
19
West Ham
5
1
0
4
5 / 13
-8
3
L
L
W
L
L
20
Wolves
5
0
0
5
3 / 12
-9
0
L
L
L
L
L

Analisi dei protagonisti: chiave di lettura dei numeri in campo

Nicholas Pope: sicurezza fra i pali per i Magpies

Il portiere Nicholas 'Nick' Pope, al servizio del Newcastle, sta confermando la sua reputazione di baluardo difensivo.

Nonostante le sole 5 presenze in stagione, ha già totalizzato 10 parate decisive, mantenendo un rating di 7.14. I suoi riflessi rapidi e la sua presenza autoritaria rendono difficile per gli avversari trovare il varco giusto per segnare.

Sandro Tonali: cuore e cervello del centrocampo

Sandro Tonali, mediano di riferimento del Newcastle, è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico. Con 263 passaggi e una precisione nei passaggi chiave che denota visione e intelligenza tattica, è il metronomo del centrocampo bianconero. La sua lotta in mezzo al campo è testimoniata dai 17 duelli vinti su 30 totali.

Martín Zubimendi: il motore dell'Arsenal

Per l'Arsenal, Martín Zubimendi si è rivelato un elemento cruciale.

Il centrocampista spagnolo ha già segnato 2 gol in questa prima fase del campionato e vanta un impeccabile record di 272 passaggi effettuati, in grado di rompere le linee e disorientare la difesa avversaria. Con una media rating di 7.28, Zubimendi rappresenta una doppia minaccia, sia come costruttore di azioni che in fase di interdizione.
