Il palcoscenico della sesta giornata della Ligue 1 2025 ospita un'interessante sfida tra Nizza e Paris FC, in programma il 28 settembre alle ore 15:00 presso l'Allianz Riviera di Nizza. Entrambe le compagini, seppur con differenti ambizioni, sono alla ricerca di punti importanti per scalare le gerarchie del campionato francese. Per il Nizza, è un'occasione per sfruttare il fattore campo e confermare le aspettative di chi li vede possibili outsider per le posizioni di vertice. Dall'altra parte, il Paris FC approda sulla Costa Azzurra con l’obiettivo di sorprendere e strappare un risultato positivo in una delle trasferte più ardue della stagione.

Nizza favorito dai bookmaker nella sfida casalinga

Per gli appassionati di scommesse, il Nizza parte con i favori del pronostico. Secondo William Hill, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.85, un segnale di fiducia nelle prestazioni della squadra tra le mura amiche dell'Allianz Riviera. Il pareggio è offerto a 3.75, mentre un successo esterno del Paris FC viene visto con un occhio più critico, quotato a 3.80.

Bet365 fornisce quote simili, confermando lo stesso 1.85 per una vittoria del Nizza e un 4.00 per la vittoria degli ospiti. Queste valutazioni evidenziano la difficoltà per i parigini di portare a casa l'intera posta in palio in questa sfida.

Il contributo dei protagonisti: focus su Y. Diouf e I. Kebbal

Guardando ai singoli giocatori, il Nizza avrà ancora una volta tra i pali Yehvann Diouf, 26enne portiere che ha accumulato già 449 minuti in campo in questo inizio di campionato.

Diouf ha subito 9 gol ma è stato in grado di realizzare 17 parate, confermandosi un elemento solido seppur con margini di miglioramento, soprattutto nel numero di reti incassate.

Tra i potenziali protagonisti della partita, spicca poi Ilan Kebbal per il Paris FC. Il centrocampista algerino, con una valutazione media di 8.1, sta vivendo un ottimo momento di forma, avendo già segnato 3 gol e sfornato 2 assist nelle prime cinque gare della stagione. Kebbal, con le sue 280 passaggi completati e 11 passaggi chiave, rappresenta il fulcro creativo del centrocampo parigino, capace di rompere gli equilibri e servire palloni d'oro ai compagni d'attacco.

Un occhio di particolare riguardo anche per Jéremie Boga, punto di forza del Nizza, autore di due gol nei primi cinque incontri. Con la sua capacità di dribbling, dimostrata dagli 9 dribbling riusciti su 14 tentativi, Boga sarà una spina nel fianco per la difesa avversaria.