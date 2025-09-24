Nella sesta giornata della Liga 2025, l’Oviedo si prepara a una sfida proibitiva contro il Barcellona, in programma il 25 settembre alle 21:30 al Carlos Tartiere. I padroni di casa proveranno a sfruttare il calore del pubblico per ribaltare i pronostici, mentre i blaugrana puntano a consolidare la loro corsa ai vertici della classifica.

Quote di Real Oviedo-Barcellona: blaugrana nettamente favoriti

I bookmaker non hanno dubbi: i blaugrana del Barcellona sono i favoriti per questo incontro.

William Hill quota la vittoria del Barcellona a 1.25, il pareggio a 6.00 e il successo dell'Oviedo a 10.00. Anche Bet365 presenta quote simili, proponendo il successo dei padroni di casa a 11.00 con pari quota per il pareggio e la vittoria del Barcellona. Tali previsioni rispecchiano l'attuale stato di disequilibrio delle due squadre, con il Barcellona che spicca per qualità tecnica e individuale.

Statistiche dei protagonisti blaugrana

Tra i protagonisti più attesi in questa sfida spicca il giovane talento Pedri, che ha dimostrato ottime capacità in questo avvio di stagione.

Con 5 presenze, tutte da titolare, il numero 8 del Barcellona ha accumulato 427 minuti in campo, pur essendo uscito due volte durante le partite. Le sue statistiche parlano di 1 gol su 5 tiri totali, con una precisione notevole, e di un impressionante totale di 475 passaggi completati, che evidenziano la sua capacità di smistare il gioco con precisione. Con una valutazione media di 7.96, Pedri si presenta come un giocatore fondamentale nello scacchiere di Hans-Dieter Flick.

Altro giocatore che sta lasciando il segno è il brasiliano Raphinha, capace di siglare 3 reti in 5 presenze grazie a un totale di 319 minuti giocati. La sua capacità di fornire 2 assist e le 11 conclusioni tentate dimostrano una pericolosità costante per le difese avversarie.

Il suo impatto sulla partita sarà determinante per scardinare l'assetto difensivo dell'Oviedo.

Non si può poi dimenticare Lamine Yamal, il giovane prodigio dei catalani che ha partecipato attivamente alle azioni offensive del Barcellona. Giunto a quota 2 gol e 2 assist in soli 3 match, Yamal, con i suoi 270 minuti di gioco, ha dimostrato di essere una pedina chiave nello scacchiere di Hans-Dieter Flick sin dalle prime giornate, offrendo vivacità e dinamismo all'attacco blaugrana.