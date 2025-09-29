Il prossimo appuntamento della UEFA Champions League vede il Pafos opporsi al Bayern Monaco il 30 settembre alle 21:00 nell'erba verde dell'Alphamega Stadium a Kolossi. In questa storica sfida di cartello, i ciprioti dovranno affrontare una delle squadre più titolate d’Europa, cercando di scrivere una pagina importante nel loro percorso europeo. Gli occhi saranno puntati su Harry Kane, il nuovo volano dei bavaresi, con l'obiettivo di ripetersi dopo una prestazione sontuosa nella partita precedente. Il clima caldo di fine settembre promette di infuocare gli animi in campo e sugli spalti.

Le probabili formazioni di Pafos-Bayern Monaco

Pafos (4-2-3-1): Neofytos Michael; Ognjen Mimović, David Goldar, Derrick Luckassen, Kostas Pileas; Ivan Šunjić, Pêpê; Jajá, Vlad Dragomir, Mislav Oršić; Landry Dimata

Bayern Monaco (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane

Quote di Pafos-Bayern: bavaresi strafavoriti

Non ci sono dubbi tra gli addetti ai lavori: il Bayern Monaco è accreditato per una vittoria praticamente certa.

William Hill quota il successo del Bayern a un minimo di 1.12, il pareggio a 9.00 e la vittoria del Pafos a un incredibile 19.00. Bet365 offre quote simili, con il Bayern vincente a 1.12, il pareggio a 8.50 e il colpo grosso del Pafos a 21.00. Numeri che raccontano di un confronto sulla carta sbilanciato, ma il calcio insegna che la palla è rotonda e tutto può accadere.

Statistiche giocatori: Kane la stella, Dragomir in crescita

Harry Kane, il centravanti di Londra trapiantato in Baviera, non sta tradendo le attese: nella sua prima uscita stagionale in Champions ha trascinato i suoi con una doppietta decisiva, risultando il migliore in campo con un’incredibile media di 9.5, secondo solo alle sue elevate aspettative.

Autore di 4 tiri totali di cui 3 nello specchio, Kane ha mostrato precisione e freddezza sotto porta, confermandosi arma letale per gli avversari.

Sul fronte opposto, Vlad Mihai Dragomir, talento rumeno di 26 anni al servizio del Pafos, ha mostrato margini di miglioramento sostanziali nella competizione. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol né l'assistenza, i suoi numeri, tra cui 65 passaggi e 13 duelli vinti su 38, testimoniano un calciatore in crescita, pronto a cogliere l’occasione contro una delle difese più ardue d'Europa.

Infine l’esplosivo Pêpê Rodrigues, mediano portoghese, si è distinto per lucidità e precisione, offrendo in 270 minuti di gioco una solidità difensiva e incursioni offensive di rilievo, con 135 passaggi di cui 5 chiave, una rete e un assist a referto. La sua capacità di muoversi tra le linee rappresenta un punto di forza che il tecnico cipriota cercherà di sfruttare al meglio in questa sfida probante.