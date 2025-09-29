Il prossimo appuntamento della UEFA Champions League vede il Pafos opporsi al Bayern Monaco il 30 settembre alle 21:00 nell'erba verde dell'Alphamega Stadium a Kolossi. In questa storica sfida di cartello, i ciprioti dovranno affrontare una delle squadre più titolate d’Europa, cercando di scrivere una pagina importante nel loro percorso europeo. Gli occhi saranno puntati su Harry Kane, il nuovo volano dei bavaresi, con l'obiettivo di ripetersi dopo una prestazione sontuosa nella partita precedente. Il clima caldo di fine settembre promette di infuocare gli animi in campo e sugli spalti.

Le probabili formazioni di Pafos-Bayern Monaco

Pafos (4-2-3-1): Neofytos Michael; Ognjen Mimović, David Goldar, Derrick Luckassen, Kostas Pileas; Ivan Šunjić, Pêpê; Jajá, Vlad Dragomir, Mislav Oršić; Landry Dimata

Bayern Monaco (4-2-3-1): Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Michael Olise, Luis Díaz; Harry Kane

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote di Pafos-Bayern: bavaresi strafavoriti

Non ci sono dubbi tra gli addetti ai lavori: il Bayern Monaco è accreditato per una vittoria praticamente certa.

William Hill quota il successo del Bayern a un minimo di 1.12, il pareggio a 9.00 e la vittoria del Pafos a un incredibile 19.00. Bet365 offre quote simili, con il Bayern vincente a 1.12, il pareggio a 8.50 e il colpo grosso del Pafos a 21.00. Numeri che raccontano di un confronto sulla carta sbilanciato, ma il calcio insegna che la palla è rotonda e tutto può accadere.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Statistiche giocatori: Kane la stella, Dragomir in crescita

Harry Kane, il centravanti di Londra trapiantato in Baviera, non sta tradendo le attese: nella sua prima uscita stagionale in Champions ha trascinato i suoi con una doppietta decisiva, risultando il migliore in campo con un’incredibile media di 9.5, secondo solo alle sue elevate aspettative.

Autore di 4 tiri totali di cui 3 nello specchio, Kane ha mostrato precisione e freddezza sotto porta, confermandosi arma letale per gli avversari.

Sul fronte opposto, Vlad Mihai Dragomir, talento rumeno di 26 anni al servizio del Pafos, ha mostrato margini di miglioramento sostanziali nella competizione. Sebbene non abbia ancora trovato la via del gol né l'assistenza, i suoi numeri, tra cui 65 passaggi e 13 duelli vinti su 38, testimoniano un calciatore in crescita, pronto a cogliere l’occasione contro una delle difese più ardue d'Europa.

Infine l’esplosivo Pêpê Rodrigues, mediano portoghese, si è distinto per lucidità e precisione, offrendo in 270 minuti di gioco una solidità difensiva e incursioni offensive di rilievo, con 135 passaggi di cui 5 chiave, una rete e un assist a referto. La sua capacità di muoversi tra le linee rappresenta un punto di forza che il tecnico cipriota cercherà di sfruttare al meglio in questa sfida probante.
