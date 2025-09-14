Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e commentando il 4 a 3 fra Juventus e Inter ha criticato in maniera accesa il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu. Secondo Pedullà, l'ex Parma dovrebbe essere più ambizioso e ricordarsi di far parte di una società gloriosa per non rischiare di fare la fine di Thiago Motta, esonerato lo scorso anno dopo pochi mesi dall'inizio della sua avventura con la Juventus.

Inter, Pedullà: 'I nerazzurri sono un top club e questo Chivu se lo deve ricordare per non fare la fine di Motta'

"L'Inter è un top club e Chivu deve ricordarlo se non vuole fare la fine di Motta - ha dichiarato Pedullà - Io non ho nulla contro gli allenatori giovani che si presentano nelle nuove piazze con uno spirito positivo. Però all'Allianz si sono viste scelte scolastiche fatte da un tecnico che ha tolto un difensore per metterne un altro o inserito un mediano al posto di un centrocampista. Poi non ho capito perché ha tenuto fuori calciatori come Enrique o Diouf, elementi per i quali la società ha speso 50 milioni di euro".

Pedullà ha poi proseguito: "Chivu ha fatto anche dichiarazioni che non hanno senso: ha parlato di prestazione, ma quale prestazione ha visto?

L'Inter ha tenuto palla in maniera sterile, senza far gridare al miracolo nessuno. I nerazzurri hanno fatto girare la sfera, creato qualche azione ma nulla di così evidente da rendere la vittoria della Juventus immeritata. Certo, anche Tudor ha detto che il match avrebbe dovuto concludersi con un pareggio ma non credo si tratti di uno scandalo che i bianconeri siano riusciti a strappare i 3 punti. I match si vincono con l'attenzione caro Chivu e non puoi dire di ritenerti soddisfatto di uno scontro diretto dove altri allenatori magari avrebbero rovesciato i tavoli della sala stampa per gli ultimi 10 minuti fatti dai tuoi. Si è vista tanta superficialità e il modo di prendere i gol dai nerazzurri non è stato bello, così come non è gradevole vedere Marcus Thuram ridere dopo un gol preso".

Inter, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Non mi sembra corretto prendersela solo con Chivu'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi dei suoi sostenitori sul web: "Sento molto parlare di Chivu ma le responsabilità devono essere distribuite: Sommer sbaglia tutto, Lautaro inesistente. Mettere al centro il tecnico rumeno per le disattenzioni di una squadra intera non mi sembra onestamente corretto" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Se i nuovi non giocano forse è perché sono scarsi, lo dimostra la titolarità di Akanji. Il mercato è stato semplicemente disastroso, invece di prendere un giocatore che salta l'uomo, ne hanno presi 4 che non riescono neanche a giocare da subentrati. Chivu non è altro che la ciliegina su una torta improvvisata e posticcia".