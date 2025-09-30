Il Qarabag si appresta a ospitare il FC Copenhagen in una sfida di UEFA Champions League il 1° ottobre alle 18:45. L'incontro si disputerà al Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, a Baku, in quello che sarà il secondo turno della fase a gironi della massima competizione europea. Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW TV.

Il Qarabag sta vivendo un momento d’oro: dopo il clamoroso successo sul Benfica ha confermato la propria solidità con due vittorie in campionato (7 gol fatti, 0 subiti). Riflettori puntati sul trequartista Kady Borges, affiancato da Leandro Andrade e Zoubir, mentre al centro dell’attacco ci sarà il giovane Camilo Duran.

Il Copenhagen risponde con esperienza internazionale e un 4-4-2 offensivo. Mohamed Elyounoussi agirà tra le linee accanto al giovane Moukoko, mentre Delaney e Lerager guideranno la mediana. Resta da valutare il recupero di Cornelius, che al massimo andrà in panchina.

Le probabili formazioni di Qarabag-Copenhagen

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir; Camilo Duran.

Allenatore: Qurbanov.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akhundzade, Montiel

In dubbio: nessuno

Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Marcos Lopez; Jordan Larsson, Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko.



Allenatore: Neestrup.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hojer, Mattsson, Moalem

In dubbio: Cornelius

World Flag
UEFA Champions League
League Stage - 2
30/09/2025 18:45
Kairat Almaty
VS
Real Madrid
30/09/2025 18:45
Atalanta
VS
Club Brugge KV
30/09/2025 21:00
Atletico Madrid
VS
Eintracht Frankfurt
30/09/2025 21:00
Marseille
VS
Ajax
30/09/2025 21:00
Chelsea
VS
Benfica
30/09/2025 21:00
Inter
VS
Slavia Praha
30/09/2025 21:00
Bodo/Glimt
VS
Tottenham
30/09/2025 21:00
Pafos
VS
Bayern München
30/09/2025 21:00
Galatasaray
VS
Liverpool
01/10/2025 18:45
Qarabag
VS
FC Copenhagen
01/10/2025 18:45
Union St. Gilloise
VS
Newcastle
01/10/2025 21:00
Borussia Dortmund
VS
Athletic Club
01/10/2025 21:00
Barcelona
VS
Paris Saint Germain
01/10/2025 21:00
Monaco
VS
Manchester City
01/10/2025 21:00
Arsenal
VS
Olympiakos Piraeus
01/10/2025 21:00
Napoli
VS
Sporting CP
01/10/2025 21:00
Bayer Leverkusen
VS
PSV Eindhoven
01/10/2025 21:00
Villarreal
VS
Juventus

Quote di Qarabag-FC Copenhagen: leggero favore per gli scandinavi

Analizzando le quote offerte dai bookmaker, la sfida presenta un equilibrio sottile con un lieve vantaggio per gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Copenhagen a 2.50, il pareggio a 3.40 e il successo del Qarabag a 2.62.

Dall’altro canto, Bet365 fornisce una prospettiva simile, con Copenhagen quotata a 2.60, mentre il pareggio è a 3.25 e la vittoria dei padroni di casa è a 2.70.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Eintracht Frankfurt
1
1
0
0
5 / 1
4
3
W
2
Paris Saint Germain
1
1
0
0
4 / 0
4
3
W
3
Club Brugge KV
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
4
Sporting CP
1
1
0
0
4 / 1
3
3
W
5
Union St. Gilloise
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
6
Bayern München
1
1
0
0
3 / 1
2
3
W
7
Arsenal
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
8
Inter
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
9
Manchester City
1
1
0
0
2 / 0
2
3
W
10
Qarabag
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
11
Liverpool
1
1
0
0
3 / 2
1
3
W
12
Barcelona
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
13
Real Madrid
1
1
0
0
2 / 1
1
3
W
14
Tottenham
1
1
0
0
1 / 0
1
3
W
15
Borussia Dortmund
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
16
Juventus
1
0
1
0
4 / 4
0
1
D
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
18
Bodo/Glimt
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
19
Slavia Praha
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
20
FC Copenhagen
1
0
1
0
2 / 2
0
1
D
21
Pafos
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
22
Olympiakos Piraeus
1
0
1
0
0 / 0
0
1
D
23
Atletico Madrid
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
24
Benfica
1
0
0
1
2 / 3
-1
0
L
25
Marseille
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
26
Newcastle
1
0
0
1
1 / 2
-1
0
L
27
Villarreal
1
0
0
1
0 / 1
-1
0
L
28
Chelsea
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
29
PSV Eindhoven
1
0
0
1
1 / 3
-2
0
L
30
Napoli
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
31
Ajax
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
32
Athletic Club
1
0
0
1
0 / 2
-2
0
L
33
Monaco
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
34
Kairat Almaty
1
0
0
1
1 / 4
-3
0
L
35
Galatasaray
1
0
0
1
1 / 5
-4
0
L
36
Atalanta
1
0
0
1
0 / 4
-4
0
L

Le stelle di Qarabag e Copenhagen: chi potrà fare la differenza?

Nella rosa del Qarabag, Abdellah Zoubir potrebbe rivelarsi decisivo.

A 34 anni, il centrocampista francese ha dimostrato una consistenza notevole nel corso della stagione di Champions League. Con finora 7 presenze, tutte da titolare, ha accumulato 264 minuti in campo. Il suo apporto offensivo è testimoniato da un gol e un assist, sostenuti da 138 passaggi totali.

Accanto a Zoubir, Kady Borges Malinowski porta la sua esperienza brasiliana in campo. Nonostante una media leggermente inferiore (6.43), Kady resta un giocatore chiave con i suoi 79 passaggi totali e un assist, pronto a dettare i tempi in mezzo al campo.

Tra i giovani talenti del Qarabag spicca poi Camilo Durán. Dopo una performance di alto livello nella prima apparizione in Champions League, Durán ha segnato un gol offrendo anche un assist.

Il suo potenziale potrebbe essere un punto a favore per la squadra di Baku.

Da parte del FC Copenhagen, l'esperto Mohamed Amine Elyounoussi guidano la squadra danese. Con già 7 partite da titolare in questa competizione (contando i preliminari) e una media di valutazione di 7.76, Elyounoussi è un perno fondamentale, finora autore di un gol e tre assist.

Anche Youssoufa Moukoko è da tenere d'occhio: il giovane attaccante tedesco ha sfruttato bene il suo tempo in campo, mettendo a segno un gol e mantenendo una buona precisione nei suoi 6 tiri complessivi in porta.
© RIPRODUZIONE VIETATA