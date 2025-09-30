Il Qarabag si appresta a ospitare il FC Copenhagen in una sfida di UEFA Champions League il 1° ottobre alle 18:45. L'incontro si disputerà al Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu, a Baku, in quello che sarà il secondo turno della fase a gironi della massima competizione europea. Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW TV.

Il Qarabag sta vivendo un momento d’oro: dopo il clamoroso successo sul Benfica ha confermato la propria solidità con due vittorie in campionato (7 gol fatti, 0 subiti). Riflettori puntati sul trequartista Kady Borges, affiancato da Leandro Andrade e Zoubir, mentre al centro dell’attacco ci sarà il giovane Camilo Duran.

Il Copenhagen risponde con esperienza internazionale e un 4-4-2 offensivo. Mohamed Elyounoussi agirà tra le linee accanto al giovane Moukoko, mentre Delaney e Lerager guideranno la mediana. Resta da valutare il recupero di Cornelius, che al massimo andrà in panchina.

Le probabili formazioni di Qarabag-Copenhagen

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges, Zoubir; Camilo Duran.

Allenatore: Qurbanov.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Akhundzade, Montiel

In dubbio: nessuno

Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Gabriel Pereira, Marcos Lopez; Jordan Larsson, Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko.



Allenatore: Neestrup.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hojer, Mattsson, Moalem

In dubbio: Cornelius

Quote di Qarabag-FC Copenhagen: leggero favore per gli scandinavi

Analizzando le quote offerte dai bookmaker, la sfida presenta un equilibrio sottile con un lieve vantaggio per gli ospiti.

William Hill quota la vittoria del Copenhagen a 2.50, il pareggio a 3.40 e il successo del Qarabag a 2.62.

Dall’altro canto, Bet365 fornisce una prospettiva simile, con Copenhagen quotata a 2.60, mentre il pareggio è a 3.25 e la vittoria dei padroni di casa è a 2.70.

Le stelle di Qarabag e Copenhagen: chi potrà fare la differenza?

Nella rosa del Qarabag, Abdellah Zoubir potrebbe rivelarsi decisivo.

A 34 anni, il centrocampista francese ha dimostrato una consistenza notevole nel corso della stagione di Champions League. Con finora 7 presenze, tutte da titolare, ha accumulato 264 minuti in campo. Il suo apporto offensivo è testimoniato da un gol e un assist, sostenuti da 138 passaggi totali.

Accanto a Zoubir, Kady Borges Malinowski porta la sua esperienza brasiliana in campo. Nonostante una media leggermente inferiore (6.43), Kady resta un giocatore chiave con i suoi 79 passaggi totali e un assist, pronto a dettare i tempi in mezzo al campo.

Tra i giovani talenti del Qarabag spicca poi Camilo Durán. Dopo una performance di alto livello nella prima apparizione in Champions League, Durán ha segnato un gol offrendo anche un assist.

Il suo potenziale potrebbe essere un punto a favore per la squadra di Baku.

Da parte del FC Copenhagen, l'esperto Mohamed Amine Elyounoussi guidano la squadra danese. Con già 7 partite da titolare in questa competizione (contando i preliminari) e una media di valutazione di 7.76, Elyounoussi è un perno fondamentale, finora autore di un gol e tre assist.

Anche Youssoufa Moukoko è da tenere d'occhio: il giovane attaccante tedesco ha sfruttato bene il suo tempo in campo, mettendo a segno un gol e mantenendo una buona precisione nei suoi 6 tiri complessivi in porta.