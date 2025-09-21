Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha pubblicato un post provocatorio sul proprio account X, sottolineando come le lamentele di Igor Tudor per l'arbitraggio in Hellas Verona - Juventus arrivino a pochi giorni dall’episodio che ha visto i bianconeri favoriti contro l'Inter, nel discusso gol del 4-3 segnato da Adžić.

Juventus, Ravezzani: 'La Juve vince con un gol contestato dall’Inter. Poi Tudor piange per il rigore del Verona'

Le polemiche stanno divampando sul web a causa dell'arbitraggio andato in scena nel match finito 1-1 tra Hellas Verona e Juventus.

Il giornalista Fabio Ravezzani, su X, ha cercato di spegnere le discussioni, ricordando ai tifosi bianconeri un episodio recente che ha visto, invece, la Vecchia Signora essere favorita da una scelta arbitrale per molti controversa: "La Juve vince con un gol contestato dall’Inter. Poi Tudor piange per il rigore del Borussia (opinabile, non scandaloso) e del Verona (opinabile, non scandaloso). Orban poteva essere espulso, vero, ma nel primo tempo lo stesso Gatti fa qualcosa di simile. Insomma, non vedo complotti".

Nel caso specifico, Ravezzani fa riferimento al gol del 4-3 segnato dalla Juventus contro l'Inter, quando Adžić ha calciato un bolide da fuori area a seguito di un recupero palla fatto da Thuram su Bonny nel quale il francese avrebbe commesso una doppia piccola infrazione ai danni dell'attaccante nerazzurro.

Ravezzani ha poi aggiunto in un secondo messaggio: "Cosa non mi è piaciuto di Tudor al di là della legittima lamentela per decisioni non condivisibili? Prima il presunto complotto dei media anti Di Gregorio e Kelly, poi la congiura Uefa-Lega dei calendari, infine i toni eccessivi (vergogna) che non aiutano il club. La forza della Juve vincente è sempre stata non strepitare con gli arbitri. Definire vergognose certe decisioni non fa bene alla percezione del club con la classe arbitrale. Alimenta solo il vittimismo più becero di una parte della tifoseria".

Juve, i tifosi rispondono a Ravezzani: 'Tutte le moviole hanno detto che ci sono stati due errori evidenti'

Le parole di Ravezzani hanno acceso la discussione sul web: "Gol contestato dall’Inter?

A dir la verità, più dagli interisti che dalla società. Nessuna moviola ha riconosciuto come non valida la rete di Adžić. Ieri tutte le moviole hanno, invece, detto che ci sono due errori evidenti ai danni della Juve. Ok, non ci sono complotti, ma non capisco la correlazione", scrive un utente su X. Un altro aggiunge: "Direttore, francamente questa volta non la capisco, anche ieri in trasmissione si è indignato per le dichiarazioni di Tudor, quando quasi a ogni partita contro la Juve negli anni scorsi allenatori e direttori sportivi degli avversari dicevano di peggio. Perché indignarsi solo oggi?".

Infine, un tifoso sottolinea: "Tudor non sbaglia a contestare l’arbitraggio ma sbaglia a farlo passare per un alibi. La Juve sta dimostrando pochezza tattica però è anche vero che le squadre e la fiducia crescono vincendo. I rigori dati a Borussia e Verona hanno forse cambiato il risultato".