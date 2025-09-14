Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato su X la partita fra Juventus e Inter, vinta per 4 a 3 dai padroni di casa.

Secondo Ravezzani quindi, la formazione di Tudor sarebbe rimasta arroccata in difesa fin troppo mentre i ragazzi di Chivu avrebbero perso la partita per colpe imputabili alle non parate di Sommer.

Juventus-Inter vista da Ravezzani: 'Bianconeri sempre arroccati, i nerazzurri crollano per colpa del portiere'

Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto una serie di commenti sul proprio account X dedicati al big match Juventus vs Inter: "È stata una partita orribile e straordinaria al tempo stesso.

Juve sempre arroccata, fino all’eccesso. Inter sempre avanti ma con poche idee e nessuno che salti l’uomo. I nerazzurri crollano per colpa del portiere. La Juve ha carattere, ma da solo non basterà per andare lontano".

Ravezzani si è poi focalizzato sulla Juventus, sottolineando: "Dopo il Genoa scrissi (irritando i soloni) che Jonathan David non mi convinceva e non aiutava la squadra. Così come Vlahovic dal primo minuto si annacqua un po’. La Juve ha giocato senza il canadese, ma anche il serbo l’ha vista poco: stavano tutti dietro. Sarà interessante vedere Openda. In ogni caso i punti di forza della Juve sono Yildiz, Bremer e Locatelli. Punti deboli: le fasce e il centravanti. Per diventare squadra da titolo serve che uno tra David, Vlahovic e Openda faccia una stagione da 20 gol.

Diversamente la squadra ha comunque qualità importanti e può ambire alla zona Champions".

Il giornalista ha infine scritto sul tecnico dei nerazzurri: "Appare evidente che per l’Inter Chivu non sia stato la prima scelta, ma un ripiego. In qualche modo è stato commesso l’errore della Juve con Pirlo. Se i risultati non arrivano subito l’ambiente lo mette in discussione e questo complica molto le cose. Con l’Ajax esame decisivo".

Le parole di Ravezzani accendono la discussione sul web: 'La Juve non gioca a pallone'

Le parole di Ravezzani hanno acceso il dibattito sul web: "L'Inter aveva la squadra al completo (gli stessi da anni). La Juventus non aveva Cambiaso, Conceição e Zhegrova. Ha dovuto utilizzare dei giocatori adattati, diamogli tempo.

La vecchia signora crescerà" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Sono cinque anni che la Juve non gioca a pallone. Per non giocare a pallone e vincere devi avere 11 campioni. Questo sarà il sesto anno di nulla. I tifosi non si illudano". Infine un tifoso sottolinea: "Io penso che le idee l’Inter le abbia avute, non era facile andare a fare 3 goal con una Juve che correttamente chiudeva tutte le vie centrali e affollava l'aera. Il problema è che ormai è troppo facile farci goal, siamo fragili".